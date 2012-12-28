Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Сегодня в Липецке: всё больше горожан переходит на удалёнку, нас ждёт сокращение обучения в школах?
55-летняя жительница Усмани хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам 645 000 рублей
Общество
253
сегодня, 15:24
7
Областную библиотеку пообещали отремонтировать еще дешевле
Напомним, контракт на ремонт внутренних коммуникаций библиотеки разыгран во второй раз. Первый тендер выиграла компания «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-Парк Липецк». Но с заданием компания не справилась и контракт с ней расторгли в одностороннем порядке.
Зданию областной библиотеки более 60 лет, его ни разу капитально не ремонтировали. В 2023 году началось преображение здания: обновлён его фасад. Открыть библиотеку, если все пойдет по плану, планируется к концу 2026 года. Пока же читатели пользуются библиотекой на улице Неделина.
1
0
0
0
0
Комментарии (7)