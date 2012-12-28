Все новости
Упавший на козырек подъезда липецкой высотки парень скончался в больнице
Происшествия
Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч
Происшествия
В микрорайоне «Елецкий» открылась одна из крупнейших школ области
Общество
Тело мужчины найдено у понтонной переправы через Дон
Происшествия
Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Происшествия
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Липецкая вечЁрка: открытие РУМа и школ-гигантов, упавший с 6-го этажа выжил и новые законы
Общество
Сегодня в Липецке: всё больше горожан переходит на удалёнку, нас ждёт сокращение обучения в школах?
Общество
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Зарезавшая бабушку 21 ударом двумя ножами девушка получила четыре года колонии
Происшествия
В Липецке планируют отказаться от главной насосной станции по перекачке городских нечистот
Общество
В Липецком издательстве начали печатать спецзаказ
Общество
«Турция входит в Евросоюз, тур аннулирован, деньги вернуть невозможно»
Происшествия
Областную библиотеку пообещали отремонтировать еще дешевле
Общество
55-летняя жительница Усмани хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам 645 000 рублей
Происшествия
Молочный зуб застрял в лёгком пятилетней девочки
Здоровье
В Липецке завтра перекроют улицу Нижнюю Логовую для транспорта
Общество
Монтажник получил удар крюком крана в голову
Происшествия
Статистика: в Липецкой области выросло производство яиц
Экономика
В Липецкой области сухо и до +24
Погода в Липецке
Общество
253
сегодня, 15:24
7

Областную библиотеку пообещали отремонтировать еще дешевле

Завершился второй аукцион на ремонт Липецкой областной универсальной научной библиотеки. В конкурсе с пятью участниками победила компания «СКД», снизившая начальную цену контракта с 83,9 миллиона рублей до 67,1 миллиона рублей. Контракт предполагает внутренний ремонт здания библиотеки с заменой коммуникаций. Времени на раскачку нет, ремонт необходимо завершить до 1 декабря 2025 года.

Напомним, контракт на ремонт внутренних коммуникаций библиотеки разыгран во второй раз. Первый тендер выиграла компания «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-Парк Липецк». Но с заданием компания не справилась и  контракт с ней расторгли в одностороннем порядке.

Зданию областной библиотеки более 60 лет, его ни разу капитально не ремонтировали. В 2023 году началось преображение здания: обновлён его фасад. Открыть библиотеку, если все пойдет по плану, планируется к концу 2026 года. Пока же читатели пользуются библиотекой на улице Неделина.
Комментарии (7)

Тортилла
39 минут назад
"Ещё дешевле"? Дорого-да мило, дёшево-да гнило...
Антон
54 минуты назад
А у нас всегда так, предлагают маленькую цену, а потом начинают, за 1-2года высасывать ещё в 5 раз больше. И до конца ничего не сдают, их выгоняют и находят другого исполнителя.и по новой начинают доения с бюджета.
Хозяин.
2 минуты назад
Это называется добрать до нужной суммы доп работами. Которые как всегда не проговариваются при заключении контракта.
Бальной
сегодня, 15:52
Смотрите чтоб от этой цены не получилось как с первой поликлиникой. Второй год не могут разобраться, и не говоря про то чтоб открыть.
Тортилла
36 минут назад
...при этом многолетняя заведующая, при которой начался ремонт, спустя время довольно оперативно перевелась на другое место работы...
Библиотека
сегодня, 15:40
Которая не вмещает имеющийся фонд и нет места на рост книжного фонда,это уже не библиотека и даже не склад.
сегодня, 15:30
Снесут её, ой снесут...
