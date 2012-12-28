Сезон открыт: 188 жителей Липецкой области пострадали от укусов клещей

Липецкая область относится к числу регионов России, где больше всего зарегистрировано укусов клещей.

С начала сезона активности клещей за медицинской помощью в Липецкой области обратились 188 покусанных, в том числе 79 детей (42%).По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в 69% случаев присасывание клещей произошло на территории домов и приусадебных участков, 11,7% случаев — в природных условиях, 3,2% случаев — в садоводческих товариществах, в 4,2% — в парках, в 7% случаев — на кладбищах, ещё 4,9% приходится на другие места.По данным федерального Роспотребнадзора, Липецкая область относится к числу регионов, где больше всего покусанных клещами. Также в этом антирейтинге Краснодарский и Ставропольский края, Республика Крым, Ростовская, Челябинская, Ленинградская, Московская, Костромская, Воронежская, Самарская и Омская области, а также в Москва и Санкт-Петербург. При этом прошедшие осень и зима были благоприятны для клещей.Территория Липецкой области не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, но прививки против него ежегодно проводятся лицам, выезжающим в эндемичные территории. Но у нас встречаются другие переносимые клещами инфекции: иксодовый клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека. В Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы и Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.