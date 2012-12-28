Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Разница в размере пенсий в российских регионах превысила два раза
Основной причиной такой большой разницы выступает неравномерность зарплат в разных регионах. В северных субъектах страны действуют предприятия добывающих отраслей, где условия труда считаются вредными, поэтому там предусмотрены более высокие зарплаты для рабочих, отметила профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.
Также важным фактором считается уровень официальной занятости. Работающие пенсионеры могут получать больше благодаря накопленным страховым баллам и перерасчетам. Однако длительное отсутствие индексации для этой категории до 2025 года привело к значительному отставанию, которое сейчас сложно наверстать, отметил директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.
Кроме того, для граждан, проживающих в суровых климатических условиях, предусмотрены доплаты к фиксированной части пенсии, чтобы компенсировать трудности работы, добавила Юлия Долженкова. Эти доплаты помогают покрыть более высокие цены на продукты и услуги ЖКХ, которые значительно превышают средние по стране.
