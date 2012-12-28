Все новости
В России
54
сегодня, 21:21

Разница в размере пенсий в российских регионах превысила два раза

По итогам первого полугодия 2025 года наибольшие выплаты по старости были зафиксированы у жителей Чукотки — 41,6 тыс. рублей, в то время как самые низкие суммы получали пожилые люди в Кабардино-Балкарии — 19,4 тыс., следует из данных Соцфонда («Известия» их проанализировали). Так, разница составила 22,2 тыс. — то есть максимальная выплата оказалась в 2,2 раза выше минимальной.

Основной причиной такой большой разницы выступает неравномерность зарплат в разных регионах. В северных субъектах страны действуют предприятия добывающих отраслей, где условия труда считаются вредными, поэтому там предусмотрены более высокие зарплаты для рабочих, отметила профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

Также важным фактором считается уровень официальной занятости. Работающие пенсионеры могут получать больше благодаря накопленным страховым баллам и перерасчетам. Однако длительное отсутствие индексации для этой категории до 2025 года привело к значительному отставанию, которое сейчас сложно наверстать, отметил директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.

Кроме того, для граждан, проживающих в суровых климатических условиях, предусмотрены доплаты к фиксированной части пенсии, чтобы компенсировать трудности работы, добавила Юлия Долженкова. Эти доплаты помогают покрыть более высокие цены на продукты и услуги ЖКХ, которые значительно превышают средние по стране.

пенсии
