Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
19-летний липчанин упал с высотки
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Мы живём словно в кошмаре и не можем уснуть»
Происшествия
В Липецкой области сухо и жарко
Погода в Липецке
Лето укатилось августом в закат — кто не видел лета, сам и виноват
Неделя 48
Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Происшествия
Снова в школу: 1 сентября за парты в Липецкой области сядут около 127 тысяч школьников.
Общество
Картофель дешевеет, кабачки дорожают
Общество
На улице Неделина горит кафе быстрого питания
Происшествия
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Общество
Читать все
19-летний липчанин упал с высотки
Происшествия
«Мы живём словно в кошмаре и не можем уснуть»
Происшествия
Снова в школу: 1 сентября за парты в Липецкой области сядут около 127 тысяч школьников.
Общество
Картофель дешевеет, кабачки дорожают
Общество
Лето укатилось августом в закат — кто не видел лета, сам и виноват
Неделя 48
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На улице Неделина горит кафе быстрого питания
Происшествия
В Липецкой области сухо и жарко
Погода в Липецке
Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Происшествия
Читать все
Общество
485
сегодня, 10:41
6

Картофель дешевеет, кабачки дорожают

Итоги недели: цены.

За минувшую неделю наша набор дешевых продуктов снизился в цене на 15 рублей 28 копеек. Подешевели овощи, подсолнечное масло и сахар.



Корзин дорогих продуктов немного выросла в цене — на 5 рублей 99 копеек.



В этот раз по магазинам было ходить приятно — цены ощутимо снизились. Картофель мы нашли по 20 рублей 40 копеек за килограмм.



В одном из магазинов наткнулись на акцию — при покупках мелким оптом картофеля, моркови и лука — от 20 килограммов — дается скидка в 15%.



Дешевый картофель и на рынке — средняя цена 35 рублей за килограмм.

— Мне выгодно продавать недорогой картофель, его больше покупают. Когда он почти 100 рублей стоил, народ по одному-два килограмма брал, — говорит один из продавцов.

Правда, картофель на рынке по 100 рублей все же остается — местный «без нитратов».

Дыни «Торпеда», которые на рынке стоит не меньше 100 рублей за килограмм, в магазине продают по 39 рублей 90 копеек.



Еще сильнее в магазинах подешевели арбузы — килограмм стоит 14 рублей 99 копеек.



На Центральном рынке они в три раза дороже.

— Смотри, какой сахарный арбуз! Мед и мед! Нигде больше такой сладкий не купишь, красивая! —завлекают покупательниц южане.

Продолжают дешеветь подсолнечное масло, и если такая тенденция сохранится, скоро цены перестанут быть трехзначными. Этому способствует хороший урожай масленичных культур.



Килограмм сахара можно купить по 56 рублей 99 копеек, правда, в магазинах он привозной.



Местный на рынке продают по 90 рублей за килограмм.

— Он слаще. С магазинным не сравнить, — уверяет продавец.

И при таком снижении цен нас продолжают удивлять кабачки. В некоторых магазинах на них выросли цены — 114 рублей 99 копеек за килограмм.



Хотя еще недавно они стоили меньше 100 рублей. На Центральном рынке кабачки продают в два раза дешевле, но по 30-40 рублей мы уже не нашли.
цены
дороже/дешевле
2
0
0
1
3

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
?
сегодня, 11:48
А за тридцать лет насколько выросли?
Ответить
Ответ
39 минут назад
За тридцать лет упали. В 1995 году литр бензина стоил 1700 рублей, литр молока 3000 рублей
Ответить
!
сегодня, 11:13
Ты одним картофелем питаешься, а сколько стоит молоко, мясо, фрукты, рыба, а траты на бензин, ЖКХ, покупка бытовой техники, одежда, цены на непродовольственные товары выросли за 10 лет на 250-300 процентов вот и считай инфляцию
Ответить
На арбузы
сегодня, 11:12
И 14 рублей жалко отдать,просто никакие.
Ответить
Постоялец
сегодня, 11:05
Была сегодня в магазине чё-то дешёвого картофеля не нашла всё та же цена как и была
Ответить
Гость
сегодня, 10:43
Картофель дешевеет, а по телевизору говорят что инфляция 10 %
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить