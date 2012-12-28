Картофель дешевеет, кабачки дорожают

Итоги недели: цены.

За минувшую неделю наша набор дешевых продуктов снизился в цене на 15 рублей 28 копеек. Подешевели овощи, подсолнечное масло и сахар.Корзин дорогих продуктов немного выросла в цене — на 5 рублей 99 копеек.В этот раз по магазинам было ходить приятно — цены ощутимо снизились. Картофель мы нашли по 20 рублей 40 копеек за килограмм.В одном из магазинов наткнулись на акцию — при покупках мелким оптом картофеля, моркови и лука — от 20 килограммов — дается скидка в 15%.Дешевый картофель и на рынке — средняя цена 35 рублей за килограмм.— Мне выгодно продавать недорогой картофель, его больше покупают. Когда он почти 100 рублей стоил, народ по одному-два килограмма брал, — говорит один из продавцов.Правда, картофель на рынке по 100 рублей все же остается — местный «без нитратов».Дыни «Торпеда», которые на рынке стоит не меньше 100 рублей за килограмм, в магазине продают по 39 рублей 90 копеек.Еще сильнее в магазинах подешевели арбузы — килограмм стоит 14 рублей 99 копеек.На Центральном рынке они в три раза дороже.— Смотри, какой сахарный арбуз! Мед и мед! Нигде больше такой сладкий не купишь, красивая! —завлекают покупательниц южане.Продолжают дешеветь подсолнечное масло, и если такая тенденция сохранится, скоро цены перестанут быть трехзначными. Этому способствует хороший урожай масленичных культур.Килограмм сахара можно купить по 56 рублей 99 копеек, правда, в магазинах он привозной.Местный на рынке продают по 90 рублей за килограмм.— Он слаще. С магазинным не сравнить, — уверяет продавец.И при таком снижении цен нас продолжают удивлять кабачки. В некоторых магазинах на них выросли цены — 114 рублей 99 копеек за килограмм.Хотя еще недавно они стоили меньше 100 рублей. На Центральном рынке кабачки продают в два раза дешевле, но по 30-40 рублей мы уже не нашли.