Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Во время первой вечерней тревоги в области сбиты два БПЛА
Происшествия
Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Происшествия
В Липецке и Липецком округе работает ПВО
Происшествия
Два жестких ДТП произошло на трассе «Орёл-Тамбов» под Липецком
Происшествия
В Липецке большое отключение холодной воды
Общество
Проблемы жителей дома на улице Ударников дошли до Александра Бастрыкина
Общество
Подозреваемый в мошенничестве депутат областного Совета Анатолий Емельянов просится на СВО
Общество
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
В липецких школах 270 учительских вакансий
Общество
1 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
Читать все
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
Красный уровень снова объявлен по всей области
Общество
В Липецке и Липецком округе работает ПВО
Происшествия
В Липецке большое отключение холодной воды
Общество
Во время первой вечерней тревоги в области сбиты два БПЛА
Происшествия
60-летняя женщина попала под «Фольксваген» на переходе у Быханова сада
Происшествия
Объявлен отбой воздушной тревоги
Происшествия
Красный уровень введен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
Отбой воздушной тревоги
Происшествия
В Липецкой области введен желтый уровень опасности
Происшествия
Читать все
Происшествия
1294
сегодня, 08:44
4

60-летняя женщина попала под «Фольксваген» на переходе у Быханова сада

За сутки на дорогах области пострадали два человека.

Около половины девятого вечера в Липецке на улице Гагарина 25-летний водитель «Фольксвагена» совершил наезд на 60-летнюю женщину. Ее госпитализировали с травмами.

Авария, судя по видеозаписи очевидца, произошла на пешеходном переходе.

Еще одна женщина попала под автомобиль в деревне Островки Становлянского района. 46-летнюю местную жительницу сбил 64-летний водитель «Дэу». Женщине понадобилась медицинская помощь. 

Также вчера автоинспекторы зарегистрировали 24 столкновения автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.

«27 августа на территории Липецкой области автоинспекторы выявили 5681 нарушение правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены трое водителей, за неиспользование ремней безопасности — 349. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 5335 случаев превышения скорости, выезда на встречную полосу, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом», — сообщает Госавтоинспекция.

авария
ДТП
0
2
2
1
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пеший
12 минут назад
Вчера ,слева машин нет,две полосы,дошел до середины дороги,,остановился чтобы убедиться в безопасности далнейшего перехода. Три легковых проехали не остановились,четвертый Камаз замедлил ход ,пропустил !Профессионал,не чета водятлам!
Ответить
Ромео
24 минуты назад
Доктора собрались кругом))), больше зеваки или видео записать
Ответить
Марина
44 минуты назад
Не дорога своя жизнь? Даже переходя по пешеходному переходу, посмотрите по сторонам, оцените приближение автомобилей. Сколько сейчас неуравновешенных водителей, берегите свою жизнь.
Ответить
кит
55 минут назад
24 столкновения авто за сутки ! Есть большие вопросы к автошколам и ,вообще, к программе обучения !
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить