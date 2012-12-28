60-летняя женщина попала под «Фольксваген» на переходе у Быханова сада

За сутки на дорогах области пострадали два человека.



Около половины девятого вечера в Липецке на улице Гагарина 25-летний водитель «Фольксвагена» совершил наезд на 60-летнюю женщину. Ее госпитализировали с травмами.Авария, судя по видеозаписи очевидца, произошла на пешеходном переходе.Еще одна женщина попала под автомобиль в деревне Островки Становлянского района. 46-летнюю местную жительницу сбил 64-летний водитель «Дэу». Женщине понадобилась медицинская помощь.Также вчера автоинспекторы зарегистрировали 24 столкновения автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.«27 августа на территории Липецкой области автоинспекторы выявили 5681 нарушение правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены трое водителей, за неиспользование ремней безопасности — 349. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 5335 случаев превышения скорости, выезда на встречную полосу, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом», — сообщает Госавтоинспекция.