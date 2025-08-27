Два жестких ДТП произошло на трассе «Орёл-Тамбов» под Липецком

На место одного из них прибыла «скорая».

Днем 27 августа на трассе «Орел-Тамбов» недалеко от поворота на дамбу Матырского водохранилища произошло два ДТП.По словам очевидцев, в одном случае грузовик врезался в отбойник. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, произошел розлив топлива, которое пожарные смыли с проезжей части.Еще одна авария случилась на мосту развязки. Судя по снимкам с места ДТП, серьезные повреждения получил легковой автомобиль. На место аварии приехала скорая помощь.