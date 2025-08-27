Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Липецкая вечЁрка: деньги пострадавшим от атак БПЛА, пинок от мэра и граффити в устье реки Липовки
Мужчину оштрафовали за поклёп: он обвинял дочь в незаконной продаже дома и причастности к теракту в «Крокусе»
Мэрия проторговала проект реконструкции дороги на Тельмана и планировку застройки последней очереди «Елецкого»
Происшествия
1255
сегодня, 14:23
2
Два жестких ДТП произошло на трассе «Орёл-Тамбов» под Липецком
На место одного из них прибыла «скорая».
По словам очевидцев, в одном случае грузовик врезался в отбойник. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, произошел розлив топлива, которое пожарные смыли с проезжей части.
Еще одна авария случилась на мосту развязки. Судя по снимкам с места ДТП, серьезные повреждения получил легковой автомобиль. На место аварии приехала скорая помощь.
0
5
1
1
1
Комментарии (2)