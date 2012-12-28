Возможности оздоровления своих сотрудников обсудили участники HR-клуба

На площадке Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области состоялась очередная встреча участников HR-клуба работодателей, которая собрала более 40 руководителей в сфере управления персоналом ведущих предприятий региона.





Встречу вступительным словом открыла Ольга Митрохина, директор РОРП ЛО, отметив, что в условиях современного рынка труда забота о здоровье своих сотрудников становится неотъемлемой частью стратегии успеха предприятий.В рамках встречи приглашенные представители отделения Социального фонда России по Липецкой области подробно рассказали о возможностях для взаимовыгодного сотрудничества, направленного на поддержку здоровья работников предприятий.Одним из ключевых направлений такого сотрудничества является финансирование мероприятий по охране труда и оздоровлению персонала за счет средств фонда. Федеральный закон № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предусматривает возможность для работодателей направлять часть страховых взносов, уплачиваемых в Социальный фонд России, на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.Организации могут воспользоваться программами санаторно-курортного лечения, которые предлагает фонд. Сотрудники получают возможность проходить лечение в специализированных учреждениях, что способствует восстановлению здоровья и повышению работоспособности. Такие программы часто финансируются частично или полностью за счет фонда, что делает их доступными для большинства работников.Кроме того, сотрудничество с Социальным фондом может включать в себя организацию различных профилактических мероприятий. Это может быть проведение медицинских обследований, вакцинаций и консультаций с врачами. Подобные инициативы помогают выявить заболевания на ранней стадии и осуществить своевременное вмешательство.Взаимодействие с фондом также позволяет работодателям улучшить корпоративный имидж. Сотрудники, видя заботу о своем здоровье, становятся более лояльными к компании. Это, в свою очередь, повышает уровень мотивации и производительности труда.Подводя итог встречи, Ольга Митрохина отметила, что реализация программ оздоровления через Социальный фонд позволяет предприятиям существенно снизить финансовую нагрузку на социальную сферу, одновременно обеспечивая работникам доступ к качественному лечению и профилактике профессиональных заболеваний. Важно, чтобы компании активно использовали предоставляемые возможности, что будет способствовать улучшению общего климата в коллективах и снижению текучести кадров.