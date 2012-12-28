20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
16-летний подросток без прав насмерть сбил 68-летнего пенсионера и скрылся: возбуждено уголовное дело
Сегодня в Липецке: сколько стоят сборы ребёнка в школу, горожане хотят 4-дневную рабочую неделю
Девятилетнего мальчика по пути в школу укусила собака: её хозяин выплатит 20 000 рублей
Общество
136
сегодня, 15:00
Возможности оздоровления своих сотрудников обсудили участники HR-клуба
На площадке Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области состоялась очередная встреча участников HR-клуба работодателей, которая собрала более 40 руководителей в сфере управления персоналом ведущих предприятий региона.
В рамках встречи приглашенные представители отделения Социального фонда России по Липецкой области подробно рассказали о возможностях для взаимовыгодного сотрудничества, направленного на поддержку здоровья работников предприятий.
Одним из ключевых направлений такого сотрудничества является финансирование мероприятий по охране труда и оздоровлению персонала за счет средств фонда. Федеральный закон № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предусматривает возможность для работодателей направлять часть страховых взносов, уплачиваемых в Социальный фонд России, на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Организации могут воспользоваться программами санаторно-курортного лечения, которые предлагает фонд. Сотрудники получают возможность проходить лечение в специализированных учреждениях, что способствует восстановлению здоровья и повышению работоспособности. Такие программы часто финансируются частично или полностью за счет фонда, что делает их доступными для большинства работников.
Кроме того, сотрудничество с Социальным фондом может включать в себя организацию различных профилактических мероприятий. Это может быть проведение медицинских обследований, вакцинаций и консультаций с врачами. Подобные инициативы помогают выявить заболевания на ранней стадии и осуществить своевременное вмешательство.
Взаимодействие с фондом также позволяет работодателям улучшить корпоративный имидж. Сотрудники, видя заботу о своем здоровье, становятся более лояльными к компании. Это, в свою очередь, повышает уровень мотивации и производительности труда.
Подводя итог встречи, Ольга Митрохина отметила, что реализация программ оздоровления через Социальный фонд позволяет предприятиям существенно снизить финансовую нагрузку на социальную сферу, одновременно обеспечивая работникам доступ к качественному лечению и профилактике профессиональных заболеваний. Важно, чтобы компании активно использовали предоставляемые возможности, что будет способствовать улучшению общего климата в коллективах и снижению текучести кадров.
0
0
0
0
2