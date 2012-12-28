Все новости
Мэр Роман Ченцов потребовал включить горячую воду до 1 сентября
Общество
Один БПЛА уничтожен ночью над Липецкой областью
Происшествия
20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА
Происшествия
16-летний подросток без прав насмерть сбил 68-летнего пенсионера и скрылся: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Под угрозой атаки БПЛА вся область
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть от любви, криминальный приз и символ Липецка
Общество
Сегодня в Липецке: сколько стоят сборы ребёнка в школу, горожане хотят 4-дневную рабочую неделю
Общество
В липецком медвузе оборудованы симуляционный центр и маленький аналог фармзавода
Общество
42-летний мужчина разбил кирпичом автомобиль сына соседа
Происшествия
Россельхознадзор начал проверку несанкционированной торговли молоком в Липецкой области
Общество
В устье реки Липовки рисуют птиц
Общество
Девятилетнего мальчика по пути в школу укусила собака: её хозяин выплатит 20 000 рублей
Происшествия
Провал за провалом: через суд требуют устранить дефекты на дороге по улице 50 лет НЛМК
Общество
Лишь 20 заявок подано на участие в программе «Мой двор» на 2026 год
Общество
Гроза ожидается в ближайшие часы
Погода в Липецке
Евгения Фрай: «Считаю, что это был классный депутатский созыв. Спасибо всем!»
Общество
Чтобы остановить пьяного водителя без прав, полицейским пришлось стрелять
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в садовом домике
Происшествия
Возможности оздоровления своих сотрудников обсудили участники HR-клуба
Общество
Общество
136
сегодня, 15:00

Возможности оздоровления своих сотрудников обсудили участники HR-клуба

На площадке Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области состоялась очередная встреча участников HR-клуба работодателей, которая собрала более 40 руководителей в сфере управления персоналом ведущих предприятий региона. 

Встречу вступительным словом открыла Ольга Митрохина, директор РОРП ЛО, отметив, что в условиях современного рынка труда забота о здоровье своих сотрудников становится неотъемлемой частью стратегии успеха предприятий.

В рамках встречи приглашенные представители отделения Социального фонда России по Липецкой области подробно рассказали о возможностях для взаимовыгодного сотрудничества, направленного на поддержку здоровья работников предприятий.

Одним из ключевых направлений такого сотрудничества является финансирование мероприятий по охране труда и оздоровлению персонала за счет средств фонда. Федеральный закон № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предусматривает возможность для работодателей направлять часть страховых взносов, уплачиваемых в Социальный фонд России, на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Организации могут воспользоваться программами санаторно-курортного лечения, которые предлагает фонд. Сотрудники получают возможность проходить лечение в специализированных учреждениях, что способствует восстановлению здоровья и повышению работоспособности. Такие программы часто финансируются частично или полностью за счет фонда, что делает их доступными для большинства работников.

Кроме того, сотрудничество с Социальным фондом может включать в себя организацию различных профилактических мероприятий. Это может быть проведение медицинских обследований, вакцинаций и консультаций с врачами. Подобные инициативы помогают выявить заболевания на ранней стадии и осуществить своевременное вмешательство.

Взаимодействие с фондом также позволяет работодателям улучшить корпоративный имидж. Сотрудники, видя заботу о своем здоровье, становятся более лояльными к компании. Это, в свою очередь, повышает уровень мотивации и производительности труда.

Подводя итог встречи, Ольга Митрохина отметила, что реализация программ оздоровления через Социальный фонд позволяет предприятиям существенно снизить финансовую нагрузку на социальную сферу, одновременно обеспечивая работникам доступ к качественному лечению и профилактике профессиональных заболеваний. Важно, чтобы компании активно использовали предоставляемые возможности, что будет способствовать улучшению общего климата в коллективах и снижению текучести кадров.

Социальный фонд
0
0
0
0
2
