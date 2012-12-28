Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
Общество
874
сегодня, 15:35
21
Сводный студенческий десант высадился в лебедянских садах
Студенты из 20 регионов страны приступили к сбору яблок. Трудовой семестр продлится два месяца — с середины августа до октября.
В посёлке Агроном, у главного офиса предприятия в этот вторник было шумно и торжественно — три сотни студентов из разных городов страны знакомились друг с другом.
Две студентки из удмуртского города Можга, будущие ветеринары, работали в Лебедяни «на яблоках» в прошлом году.
— В прошлом году мы попали сюда благодаря предложению нашего удмуртского штаба РСО. Липецкая область, сады Лебедяни. Интересно же! И не пожалели. Здесь здорово, не скучно, можно заработать. Живем мы в комфортабельном общежитии, питание трехразовое. По вечерам мероприятия, своими силами устраиваем концерты, бывают дискотеки, у нас хороший диджей здесь есть, — говорит Валерия Русских.
Точно также в Лебедянь попали и члены студотряда из Бурятии Номина Голданова и Даниил Вахрушев. В пути они провели пять дней — целое путешествие!
— Увидели половину страны из окна поезда, можно сказать. Но тут пока видели только огромные яблоневые сады. Поселок Агроном — хороший, благоустроенный. Но хотелось бы посмотреть и Лебедянь, и Липецк. Мы здесь — на два месяца, думаем, у нас все еще впереди, — говорят ребята.
Министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова, приехавшая в Агроном поприветствовать стройотрядовцев, пообещала, что пожелания ребят учтет и руководство агропредприятия и региона.
— 300 ребят со всей страны приехали в Лебедянский район, который обеспечивает 90% урожая яблок Липецкой области. Несмотря на капризы природы урожай выдался очень богатым, он станет одним из самых рекордных, думаю, 50 тысяч тонн мы соберем. Яблоко крупное, яблоко сладкое, и погода сейчас благоволит для его сбора. Студенты окажут в этом заметную помощь. Тут они и заработают, и отдохнут и найдут друзей. Мотивации им хватает. Вообще студентам присущ интерес ко всему новому, а тут много инновационного. Например, в садах будут работать шесть комбайнов – сборщиков яблок, которых в России практически нигде больше нет. Если студент будущий аграрий, он привезет на родину много интересного и полезного.
И в самом деле, студент сельхозакадемии Улан-Удэ, будущий гидромелиоратор Даниил Вахрушев, уже обратил внимание на систему полива лебедянских садов.
— Хочу отдельно изучить лебедянский опыт в этом направлении, гидромелиоративную систему садов. Я уже попросил сделать для нас с бурятскими однокашникам такую экскурсию, — сказал Даниил.
По словам присутствующего на открытии трудового семестра РСО заместителя министра сельского хозяйства РФ Эдгара Гамбаряна, аграрная отрасль нуждается в молодых, квалифицированных специалистах. И работа в таких отрядах станет для студентов первым шагом в выборе аграрных профессии.
— Особенно важно, что вы продолжаете традицию студенческих отрядов, соединяя молодость и любовь к идее, и к делу которое кормит миллионы людей, — сказал Эдгар Гамбарян обращаясь к студентам.
Движение РСО, через школу которого с 1959 года прошли более 20 миллионов человек, остается крупнейшей трудовой организацией молодежи в России, а сельскохозяйственные отряды являются ключевым звеном в подготовке кадров для агропромышленного комплекса страны.
0
0
0
6
1
Комментарии (21)