Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи
Происшествия
Водитель бешеной «Приоры» задержан
Общество
Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: «чёрные риелторы», бешеная «Приора» и в центре города вырублен лес
Общество
Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
Общество
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
Общество
Ремонт самой старой школы Липецка подорожал на 200 миллионов рублей
Общество
16-летний парень прокатил друзей на капоте и двери: на него составили четыре протокола
Происшествия
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
Ремонт самой старой школы Липецка подорожал на 200 миллионов рублей
Общество
Сводный студенческий десант высадился в лебедянских садах
Общество
Через Октябрьский мост вот-вот начнут курсировать трамваи
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
26-летний ельчанин украл колёса и аккумуляторы на 130 000 рублей
Происшествия
В Ельце погиб мотоциклист
Происшествия
В области введён желтый уровень опасности
Происшествия
На улицы Липецка возвращают лишь каждую шестую выловленную собаку
Общество
Циклон вернет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
Цены в июле выросли на 0,4% к июню
Экономика
Общество
874
сегодня, 15:35
21

Сводный студенческий десант высадился в лебедянских садах

Студенты из 20 регионов страны приступили к сбору яблок. Трудовой семестр продлится два месяца — с середины августа до октября.

20 августа в Лебедяни началась шестая всероссийская трудовая вахта на предприятии «Агроном-сад». За предыдущие пять лет более 1200 бойцов студенческих отрядов собрали свыше 55 тысяч тонн яблок. Студенты будут задействованы во всех ключевых операциях: сборе фруктов, химическом анализе и входном контроле яблок, транспортировке урожая. Особенностью сезона-2025 станет участие в проекте двадцати школьников, которые присоединятся к старшим товарищам после летних каникул.

В посёлке Агроном, у главного офиса предприятия в этот вторник было шумно и торжественно — три сотни студентов из разных городов страны знакомились друг с другом.

Две студентки из удмуртского города Можга, будущие ветеринары, работали в Лебедяни «на яблоках» в прошлом году.

— В прошлом году мы попали сюда благодаря предложению нашего удмуртского штаба РСО. Липецкая область, сады Лебедяни. Интересно же! И не пожалели. Здесь здорово, не скучно, можно заработать. Живем мы в комфортабельном общежитии, питание трехразовое. По вечерам мероприятия, своими силами устраиваем концерты, бывают дискотеки, у нас хороший диджей здесь есть, — говорит Валерия Русских.

68a5e3ff30c6a_IMG_8713.JPG

68a5e3fe53568_IMG_8716.JPG

68a5e458b8c8f_IMG_8758.jpg

68a5e3feb6a73_IMG_8772.JPG

68a5e3fecd08a_IMG_8781.JPG

Точно также в Лебедянь попали и члены студотряда из Бурятии Номина Голданова и Даниил Вахрушев. В пути они провели пять дней — целое путешествие!

68a5e3fe69c9a_IMG_8736.JPG

— Увидели половину страны из окна поезда, можно сказать. Но тут пока видели только огромные яблоневые сады. Поселок Агроном — хороший, благоустроенный. Но хотелось бы посмотреть и Лебедянь, и Липецк. Мы здесь — на два месяца, думаем, у нас все еще впереди, — говорят ребята.

Министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова, приехавшая в Агроном поприветствовать стройотрядовцев, пообещала, что пожелания ребят учтет и руководство агропредприятия и региона.

68a5e3ff1177b_IMG_8809.JPG

— 300 ребят со всей страны приехали в Лебедянский район, который обеспечивает 90% урожая яблок Липецкой области. Несмотря на капризы природы урожай выдался очень богатым, он станет одним из самых рекордных, думаю, 50 тысяч тонн мы соберем. Яблоко крупное, яблоко сладкое, и погода сейчас благоволит для его сбора. Студенты окажут в этом заметную помощь. Тут они и заработают, и отдохнут и найдут друзей. Мотивации им хватает. Вообще студентам присущ интерес ко всему новому, а тут много инновационного. Например, в садах будут работать шесть комбайнов – сборщиков яблок, которых в России практически нигде больше нет. Если студент будущий аграрий, он привезет на родину много интересного и полезного.

68a5e3ff3674f_IMG_8815.JPG

И в самом деле, студент сельхозакадемии Улан-Удэ, будущий гидромелиоратор Даниил Вахрушев, уже обратил внимание на систему полива лебедянских садов.

— Хочу отдельно изучить лебедянский опыт в этом направлении, гидромелиоративную систему садов. Я уже попросил сделать для нас с бурятскими однокашникам такую экскурсию, — сказал Даниил.

По словам присутствующего на открытии трудового семестра РСО заместителя министра сельского хозяйства РФ Эдгара Гамбаряна, аграрная отрасль нуждается в молодых, квалифицированных специалистах. И работа в таких отрядах станет для студентов первым шагом в выборе аграрных профессии.

— Особенно важно, что вы продолжаете традицию студенческих отрядов, соединяя молодость и любовь к идее, и к делу которое кормит миллионы людей, — сказал Эдгар Гамбарян обращаясь к студентам.

Движение РСО, через школу которого с 1959 года прошли более 20 миллионов человек, остается крупнейшей трудовой организацией молодежи в России, а сельскохозяйственные отряды являются ключевым звеном в подготовке кадров для агропромышленного комплекса страны.
студенческие отряды
Комментарии (21)

Анна
35 минут назад
Хорошая идея. А то одни приезжие. Молодцы и ребята, и организаторы!
Бабушка
40 минут назад
мы также в свое время ездили на сбор яблок в совхоз "Пролетарский" Измалковского р-на, было чудное время, весело, готовили капустники, пели песни под гитару, баян...
Липчанин
44 минуты назад
И мы там были в 1996 году
Алькаш
46 минут назад
Студенты яблоки собирают.Когда учёные на картошку поедут?
реалист
47 минут назад
с флагами в форме как на битву с уражаем в мое время в фуфайке с ведром и если повезет стремянка
выпускник1979
54 минуты назад
1978 год физмат ЛГПИ ребята заработали по 500 рублей за сезон (минимальная зарплата была 60 рублей)
?
37 минут назад
За июль-октябрь?
Липецкий
сегодня, 16:04
Раньше безо всякой рекламы ездили, а фото если и были, то не на профессиональную технику и без макияжа...
fed
32 минуты назад
я снимал на свой ксяоми редми8. Автор.
И?
36 минут назад
И где вы увидели съёмку на профессиональную аппаратуру?
Павел
57 минут назад
Раньше и Землю представляли плоской на трёх слонах, и Рембрандт маслом рисовал некрасивых натурщиц. Зачем нам раньше?
реалист
сегодня, 15:57
пять дней в пути из бурятии за чей счет дорога
Макс
сегодня, 16:03
Там цена билета 4000 рублей в одну сторону. Это не вопрос. 5000 в день зарплата на садах.
1987
сегодня, 15:54
Грязно, сыро, мыши, скудное питание. На 1 курсе по 17 лет, работа по 8 часов. На руки - копейки.
...
48 минут назад
Именно так.
Сергей Б
сегодня, 16:02
1993. Примерно так же. Но зарплата хорошая. Только её надо было быстро потратить, потому что жуткая инфляция. И коммерческие киоски с продуктами реально выручали. 1987-му сочувствую (брат тогда там был)
реалист
сегодня, 15:58
а про грамоту вы забыли
1987
сегодня, 16:04
а про грамоту вы забыли Не всем
555
сегодня, 15:51
Школьники и студенты учиться должны, а не яблоки в учебное время собирать. Ладно ещё студенты аграрных вузов и техникумов, им это полезно и связано с их специальностью, но остальные то... А потом им оценки за красивые глаза нарисовать надо будет.
Нет!
сегодня, 16:05
Они успеют поучиться. Если вообще собирались на лекции в сентябре ходить. Два месяца ничего не изменят. И денежки заработают. Классно, что восстановили "стройотряды".
