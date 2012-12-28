Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
сегодня, 12:28
Гинекологи удалили липчанке пятикилограммовую опухоль
Полтора года женщина не решалась на операцию.
«В течение двух лет женщина жаловалась на проблемы со здоровьем, но не обращалась за помощью. А когда обратилась, была выявлена причина недомогания – фибромиома матки, требующая оперативного вмешательства. Ещё полтора года женщина не решалась на операцию. В результате опухоль выросла до гигантских размеров и серьёзно нарушала качество жизни. В начале августа пациентку госпитализировали и провели ей операцию – удалили матку с миоматозным узлом гигантских размеров 30 на 45 сантиметров и весом около пяти килограммов», – сообщила в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
Операцию выполнили заведующий отделением гинекологии Артем Мешков Артём Юрьевич и врач Ирина Коденская.
