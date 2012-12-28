Гинекологи удалили липчанке пятикилограммовую опухоль

Полтора года женщина не решалась на операцию.

Гинекологи Липецкой областной клинической больницы удалили у 45-летней женщины новообразование весом пять килограммов. Его женщина носила в себе несколько лет.«В течение двух лет женщина жаловалась на проблемы со здоровьем, но не обращалась за помощью. А когда обратилась, была выявлена причина недомогания – фибромиома матки, требующая оперативного вмешательства. Ещё полтора года женщина не решалась на операцию. В результате опухоль выросла до гигантских размеров и серьёзно нарушала качество жизни. В начале августа пациентку госпитализировали и провели ей операцию – удалили матку с миоматозным узлом гигантских размеров 30 на 45 сантиметров и весом около пяти килограммов», – сообщила в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.Операцию выполнили заведующий отделением гинекологии Артем Мешков Артём Юрьевич и врач Ирина Коденская.