Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти
Происшествия
«В Липецк вернулись чёрный риелторы, действующие методами 90-х годов»
Общество
У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Происшествия
Сегодня в Липецке: горожане против запрета на звонки в популярных мессенджерах, но кто их спрашивать будет?
Общество
Наконец-то: в котловане на месте «Спутника» вырубили девятилетний лес
Общество
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Происшествия
Следом за желтым уровнем объявлен красный
Происшествия
Беспилотник самолетного типа сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Липецкая вечЁрка: зарезанный мужчина, осыпающийся дом и школьные воспоминания
Общество
В ОЭЗ «Липецк» заложили первый камень нового завода высоковольтного оборудования
Общество
Капремонт улицы Советской отменяется
Общество
83-летняя липчанка отдала мошенникам за спасение внучки полмиллиона рублей
Происшествия
«Мосфильм» отсудил у липчанина за цитаты из фильма на майках 20 000 рублей
Общество
Водитель бешеной «Приоры» задержан
Общество
Из-за текущей канализации липчане периодически остаются без света, воды и интернета
Общество
До конца года театр Толстого выпустит несколько новых спектаклей
Культура
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Зайчонок застрял в ливнёвке экономзоны — его спас инженер
Общество
В Липецкой области еще немного потеплеет
Погода в Липецке
Сезон в театре на Соколе откроет комедия по пьесе сербского драматурга
Культура
Общество
218
сегодня, 16:57
1

Зайчонок застрял в ливнёвке экономзоны — его спас инженер

Зайчата давно облюбовали Елецкую площадку ОЭЗ «Липецк». Теперь один из них попал в передрягу.

На Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» спасли застрявшего в ливнёвой канализации зайчонка. Как сообщает пресс-служба экономзоны, зайчонок провалился в решетку ливневой канализации, но его заметил один из сотрудников площадки и вызвал по телефону коллегу — инженера по эксплуатации и ремонту сетей. Михаил Трубников приехал со специальным оборудованием, вскрыл решетку, спустился вниз, достал зайчонка и отпустил его на волю.

В прошлом году мы уже рассказывали о том, что зайчата облюбовали кустарники на главном газоне перед административным зданием Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк». Тогда сразу несколько малышей без матери нашли сотрудники ОЭЗ. Сначала их посадили в коробку, но потом вернули на место. Зайчиха стала приходить к своим детям один-два раза в сутки.

ipj3eg4fud2b8erdblu0i2hr16xyx62m.jpeg

noshue8gwa1t9bx6qaskice4rwmorxrd.webp

На промышленных площадках особой экономической зоны часто можно встретить косуль, зайцев, аистов и других животных и птиц. 

IMG_4026.jpeg

Так, полтора года назад нашли чижа со сломанным крылом. Его обогрели, назвали Чижиком и поселили в клетке в кабинете сотрудников управления по работе с персоналом и администрированию. Теперь Чижик поет им песни. Птица любит лакомиться капустой и яблоками.

животные
Комментарии (1)

Сначала новые
Физкультурник
38 минут назад
Инженер - всем ребятам пример!
Ответить
