Общество
сегодня, 16:57
Зайчонок застрял в ливнёвке экономзоны — его спас инженер
Зайчата давно облюбовали Елецкую площадку ОЭЗ «Липецк». Теперь один из них попал в передрягу.
В прошлом году мы уже рассказывали о том, что зайчата облюбовали кустарники на главном газоне перед административным зданием Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк». Тогда сразу несколько малышей без матери нашли сотрудники ОЭЗ. Сначала их посадили в коробку, но потом вернули на место. Зайчиха стала приходить к своим детям один-два раза в сутки.
На промышленных площадках особой экономической зоны часто можно встретить косуль, зайцев, аистов и других животных и птиц.
Так, полтора года назад нашли чижа со сломанным крылом. Его обогрели, назвали Чижиком и поселили в клетке в кабинете сотрудников управления по работе с персоналом и администрированию. Теперь Чижик поет им песни. Птица любит лакомиться капустой и яблоками.
Комментарии (1)