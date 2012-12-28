Общество
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54 минуты назад
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На экономзоне поселились зайчата
Зайчата облюбовали кустарники на главном газоне перед административным зданием Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк».
Как сообщает пресс-служба ОЭЗ «Липецк», малышей без матери нашли сотрудники ОЭЗ. Сначала их посадили в коробку, но потом вернули на место. По словам зоологов, зайчиха приходит к своим детям и кормит их один-два раза в сутки.
Сейчас зайчата облюбовали густые кустарники можжевельника на главном газоне перед административным зданием.
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