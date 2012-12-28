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304
54 минуты назад
2

На экономзоне поселились зайчата

Зайчата облюбовали кустарники на главном газоне перед административным зданием Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк».

Рядом с административным зданием Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» поселились зайцы.

Как сообщает пресс-служба ОЭЗ «Липецк», малышей без матери нашли сотрудники ОЭЗ. Сначала их посадили в коробку, но потом вернули на место. По словам зоологов, зайчиха приходит к своим детям и кормит их один-два раза в сутки. 

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Сейчас зайчата облюбовали густые кустарники можжевельника на главном газоне перед административным зданием.

Фото — t.me/sez_lipetsk
животные
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Комментарии (2)

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Баба Нюра
39 минут назад
Отдать нужно Александру Ивановичу Осипову, он их определит в контактный зоопарк.
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Animal planet.
36 минут назад
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