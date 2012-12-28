На экономзоне поселились зайчата

Зайчата облюбовали кустарники на главном газоне перед административным зданием Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк».













Сейчас зайчата облюбовали густые кустарники можжевельника на главном газоне перед административным зданием.



Сейчас зайчата облюбовали густые кустарники можжевельника на главном газоне перед административным зданием.

Рядом с административным зданием Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» поселились зайцы.Как сообщает пресс-служба ОЭЗ «Липецк», малышей без матери нашли сотрудники ОЭЗ. Сначала их посадили в коробку, но потом вернули на место. По словам зоологов, зайчиха приходит к своим детям и кормит их один-два раза в сутки.