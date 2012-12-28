Жителя Грязей судят в Татарстане за поджог автомобиля

Машину он поджег по заказу знакомого за 120 тысяч рублей.

В вашем браузере отключен JavaScript

В Татарстане передано в суд дело 24-летнего жителя Грязей, который обвиняется в поджоге автомобиля «Шкода», и причинении ущерба на сумму свыше 2 миллионов рублей.По версии следствия, машину грязинец поджег по заказу знакомого за вознаграждение в 120 тысяч рублей.6 июля он отправился в в город Кукмор, заселился в гостиницу и получил сообщение о месте, где была спрятана пятилитровая емкость с горючей жидкостью. Около полуночи 7 июня он подошел к автомобилю, вылил жидкость между капотом и ветровым стеклом и поджег ее зажигалкой. Горящую машину он снял на видео для заказчика.Поджог записала камера наблюдения. На кадрах видно, как сильно вспыхнула машина и грязинец едва спасся от огня.