Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Сегодня в Липецке: «Металлург» в федеральном эфире, цены на бензин стабилизируются к концу года, но – на высоком уровне
Происшествия
105
22 минуты назад
1
По делу о вестерне с погоней и стрельбой в предпринимателя вынесен приговор
Стрелявшие в предпринимателя двое мужчин получили по полтора года лишения свободы.
Об этих разборках со стрельбой у ООО «Добринский элеватор»на улице Профсоюзной и на улицах Корнева и Воронского в посёлке Добринка GOROD48 уже рассказывал.
37-летний липчанин и 50-летний воронежец приехали в Добринку на разборки с местным предпринимателем по просьбе знакомого, у которого с ним был конфликт. С собой «решалы» взяли два травматических пистолета с патронами и ещё одно неустановленное оружие. А ещё они заблаговременно заменили на автомобиле «Тойота Ленд Крузер 200» регистрационный номер.
Товарищи стали поджидать предпринимателя на площадке ООО «Добринский элеватор». Когда бизнесмен приехал на «Вольво XC 90», его начали преследовать. На улице Корнева машине перегородили путь и водитель «Вольво XC 90» остановился. После чего с заднего сиденья «Тойоты» в сторону «Вольво» было произведено несколько выстрелов. Но водитель дал задний ход, объехал «Тойоту» и уехал в сторону улицы Воронского. Во время стрельбы было повреждено только левое переднее колесо «Вольво».
На улице Воронского «Тойота» снова догнала «Вольво». В предпринимателя снова стреляли. Он применил для самообороны охотничье ружьё, выстрелив в сторону нападавших, а также догнал одного из обидчиков и дважды ударил его по голове прикладом.
«Осужденные и их общий знакомый открыли стрельбу из травматического и огнестрельного оружия, произведя выстрелы в сторону предпринимателя. Он, опасаясь за свою жизнь и здоровье окружающих его людей, применил с целью самообороны охотничье ружье, произведя ответные выстрелы в сторону преследовавших и стрелявших в него злоумышленников, после чего задержал одного из них, причинив обидчику телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
Уголовное дело в отношении находящегося в федеральном розыске зачинщика разборок, действия которого квалифицированы как хулиганство, покушение на убийство и незаконный оборот оружия, выделено в отдельное производство. При установлении его местонахождения следствие будет возобновлено.
Действия самого предпринимателя следствие квалифицировало как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (по части второй статьи 114 УК РФ). Но это уголовное дело прекращено в суде за примирением сторон.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)