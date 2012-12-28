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37 минут назад

29-летний липчанин задолжал по алиментам 70,7 тысячи рублей и получил судимость

Мужчину приговорили к четырем месяцам принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

29-летний липчанин получил четыре месяца принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства за неоднократную неуплату алиментов на содержание сына (по части первой статьи 157 УК РФ).

«Ранее судом на мужчину была возложена обязанность по уплате алиментов на содержание ребёнка. Трудоспособный липчанин знал о решении суда, но систематически уклонялся от выполнения своих обязательств. За неуплату алиментов он уже привлекался к административной ответственности в виде обязательных работ, но наказание не отбыл, не предпринял попыток трудоустроиться или погасить образовавшуюся задолженность в размере 70,7 тысячи рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

В суде отец признал вину и раскаялся. При вынесении приговора суд учел состояние здоровья мужчины.
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