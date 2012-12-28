43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
19-летний администратор канала в мессенджере сдавал в аренду мошенникам телефонные номера
Общество
78
37 минут назад
29-летний липчанин задолжал по алиментам 70,7 тысячи рублей и получил судимость
Мужчину приговорили к четырем месяцам принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.
«Ранее судом на мужчину была возложена обязанность по уплате алиментов на содержание ребёнка. Трудоспособный липчанин знал о решении суда, но систематически уклонялся от выполнения своих обязательств. За неуплату алиментов он уже привлекался к административной ответственности в виде обязательных работ, но наказание не отбыл, не предпринял попыток трудоустроиться или погасить образовавшуюся задолженность в размере 70,7 тысячи рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
В суде отец признал вину и раскаялся. При вынесении приговора суд учел состояние здоровья мужчины.
0
0
0
0
1
Комментарии