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42 минуты назад
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Добринского предпринимателя обвиняют в превышении пределов необходимой обороны

Ещё один участник вестерна с погоней и стрельбой пойдёт под суд.

Добринский предприниматель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, совершенном при превышении пределов необходимой обороны (по части второй статьи 114 УК РФ).

«По данным следствия, 9 августа 2023 года во дворе дома по улице Воронского в посёлке Добринка обвиняемый, опасаясь за свою жизнь и здоровье окружающих его людей, применил с целью самообороны охотничье ружье, произведя ответные выстрелы в сторону преследовавших и стрелявших в него злоумышленников. После чего с целью задержания догнал одного из обидчиков и нанёс ему по голове два удара прикладом того же ружья, причинив закрытую черепно-мозговую травму. С телесными повреждениями, квалифицируемыми как тяжкие, потерпевший был госпитализирован», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

Об этих разборках со стрельбой у ООО «Добринский элеватор» на улице Профсоюзной и на улицах Корнева и Воронского в посёлке Добринка GOROD48 уже рассказывал.

По данным следствия, 37-летний липчанин и 50-летний воронежец приехали в Добринку на разборки с местным предпринимателем по просьбе знакомого, у которого с ним был конфликт. С собой «решалы» взяли два травматических пистолета с патронами и ещё одно неустановленное оружие. А ещё они заблаговременно заменили на автомобиле «Тойота Ленд Крузер 200» регистрационный номер.

Товарищи стали поджидать предпринимателя на площадке ООО «Добринский элеватор». Когда бизнесмен приехал на «Вольво XC 90», его стали преследовать. На улице Корнева машине перегородили путь и водитель «Вольво XC 90» остановился. После чего с заднего сиденья «Тойоты» в сторону «Вольво» было произведено несколько выстрелов. Но водитель дал задний ход, объехал «Тойоту» и уехал в сторону улицы Воронского. Во время стрельбы было повреждено только левое переднее колесо «Вольво».

На улице Воронского «Тойота» снова догнала «Вольво». В предпринимателя снова стреляли. В ответ он применил для самообороны охотничье ружьё, выстрелив в сторону нападавших, а также догнал одного из обидчиков и нанёс ему по голове два удара прикладом.

Уголовное дело в отношении двоих преследователей, действия которых квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия, группой лиц по предварительному сговору (части второй статьи 213 УК РФ), уже рассматривается судом.

Непосредственный зачинщик конфликта находится в федеральном розыске. Его действия квалифицированы как хулиганство, покушение на убийство и незаконный оборот оружия. Это дело выделено в отдельное производство.
стрельба
самооборона
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Вася
6 минут назад
-а давай ему морду набьем? -а если он нам? -а нам то за что?))
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если
19 минут назад
приехал на "разборки" будь готов, что разобраться могут с тобой
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Гость
34 минуты назад
Пахнет оправдательным приговором!
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