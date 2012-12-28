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сегодня, 10:26
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«Смотри, какая новость!»: липчанин перешёл по ссылке и лишился 79 500 рублей

Также мошенники обманывали липчан под предлогом продажи товаров и обеспечения сохранности денег.

9 июня в полицию обратились три жертвы телефонных мошенников. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 24-летний житель Липецкого округа получил сообщение в мессенджере: «Смотри, какая новость!» с прикреплённой ссылкой. Ничего не подозревающий молодой человек перешёл по присланной ссылке, думая, что она ведёт на новостной канал. Но в результате с его счёта списали 79 500 рублей.

49-летняя жительница Елецкого округа поверила звонку сотрудника «службы безопасности» и под предлогом обеспечения сохранности сбережений перевела мошенникам почти 128 000 рублей.

А 23-летняя молодая мать из Данкова 8 июня хотела купить детскую коляску на сайте объявлений. Продавцу она перевела 4 800 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Витек
39 минут назад
А в каком именно мессенджере пришло сообщение? Наверное, в самом безопасном?
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Прут
сегодня, 10:40
С мамашей перебор. Коляска? Украл 4800??
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