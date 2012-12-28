43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
19-летний администратор канала в мессенджере сдавал в аренду мошенникам телефонные номера
Происшествия
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сегодня, 10:26
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«Смотри, какая новость!»: липчанин перешёл по ссылке и лишился 79 500 рублей
Также мошенники обманывали липчан под предлогом продажи товаров и обеспечения сохранности денег.
49-летняя жительница Елецкого округа поверила звонку сотрудника «службы безопасности» и под предлогом обеспечения сохранности сбережений перевела мошенникам почти 128 000 рублей.
А 23-летняя молодая мать из Данкова 8 июня хотела купить детскую коляску на сайте объявлений. Продавцу она перевела 4 800 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.
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