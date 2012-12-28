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Происшествия
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сегодня, 13:35
У 50-летнего воловца нашли контрафактный табак и алкоголь на 170 тысяч рублей
В гараже, на летней кухне, на складе и «ГАЗели» были обнаружены 97 бутылок алкоголя и 1073 пачки сигарет.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в гараже, на летней кухне дома, на складе и в автомобиле «ГАЗель» были обнаружены 97 бутылок алкоголя и 1073 пачки сигарет.
«По версии следствия, 50-летний житель Воловского округа приобрел и хранил с целью реализации на территории Тербунского округа контрафактный табак и алкоголь общей стоимостью почти 170 тысяч рублей. Химическое исследование показало, что продукция не соответствовала требованиям ГОСТ и наклеенным на неё этикеткам. Спиртные жидкости содержали в себе посторонние примеси. Часть маркировки представляла собой подделку», — добавили в прокуратуре.
Дело расследовала полиция. Мужчина вину не признаёт. Если она будет доказана в суде — ему грозит до трёх лет лишения свободы со штрафом до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.
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