Происшествия
26-летний липчанин попался в Сочи с банкой марихуаны
Отдых не задался.
Следственным подразделением Лазаревского района УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции этой статьи — до 10 лет лишения свободы.
Видео – t.me/police_sochi
Комментарии (1)