26-летний липчанин попался в Сочи с банкой марихуаны

Отдых не задался.

В Сочи на стационарном посту «Магри» сотрудники Госавтоинспекции и местного отдела по контролю за оборотом наркотиков остановили для проверки документов автомобиль «Джили», в котором 26-летний житель Липецкой области в качестве пассажира ехал на отдых. Как сообщает УВД по городу Сочи, при проверке документов липчанин занервничал, чем вызвал подозрение у полицейских. Его досмотрели, и нашли в рюкзаке черный пакет со стеклянной банкой, в которой находилось более 116 граммов марихуаны.Следственным подразделением Лазаревского района УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции этой статьи — до 10 лет лишения свободы.