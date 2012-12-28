Все новости
Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на окраине со смертельными травмами
Спорт
Недалеко от аптеки лежит труп
Происшествия
Сгоревшие яйца вызвали переполох в центре Липецка
Происшествия
«Это треш какой-то!»
Общество
Липчанин разорвал договор на получение IT-профессии и отсудил деньги за обучение
Общество
Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
Общество
В Лебедянском районе ищут свидетелей гибели пешехода под колёсами «ВАЗа»
Происшествия
Частная врезка лопнула на улице 9 Января
Происшествия
«Липецкий триатлон 113»: «железные» результаты и арбузы каждому
Спорт
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Происшествия
Общество
502
сегодня, 20:07
2

В центральной части Липецка и районе Тракторного отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 12 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат:

- в центральной части Липецка – на проспекте Победы, площадях Победы, Театральной, на улицах Циолковского, Гоголя, Громовой, Доватора, Папина, Хмельницкого, Механизаторов, Студенческий городок, Айвазовского, Юных Натуралистов, Крылова, 8 Марта, Крайней, Толстого, Советской, Первомайской, Кузнечной, Малые Ключи, Фрунзе, Ворошилова, Октябрьской, Пушкина, Неделина, Мичурина, Горького, Барашева, Литаврина, Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова, Достоевского, в переулках Яблочкина, Балакирева;

— в районе Тракторного — в частном секторе улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного, проезда Ильича.

Подвоз воды будет организован по адресам: проспект Победы, 90а, улица Айвазовского, 7, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

Комментарии (2)

Лиза
14 минут назад
Весь центр города?! Вот это РВК размахнулся!
55 минут назад
Задолбали. В центре ни холодной, ни горячей до сих пор.
