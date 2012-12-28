В центральной части Липецка и районе Тракторного отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 12 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат:- в центральной части Липецка – на проспекте Победы, площадях Победы, Театральной, на улицах Циолковского, Гоголя, Громовой, Доватора, Папина, Хмельницкого, Механизаторов, Студенческий городок, Айвазовского, Юных Натуралистов, Крылова, 8 Марта, Крайней, Толстого, Советской, Первомайской, Кузнечной, Малые Ключи, Фрунзе, Ворошилова, Октябрьской, Пушкина, Неделина, Мичурина, Горького, Барашева, Литаврина, Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова, Достоевского, в переулках Яблочкина, Балакирева;— в районе Тракторного — в частном секторе улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного, проезда Ильича.Подвоз воды будет организован по адресам: проспект Победы, 90а, улица Айвазовского, 7, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.