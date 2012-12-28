О спорт, ты — мир: в Липецкой области физкультурой и спортом занимаются более 650 000 человек

10 августа в России отмечается День физкультурника. В Липецкой области мероприятия по этому поводу начались ещё в среду, 6 августа, когда в «Унионе» при участии губернатора Игоря Артамонова прошла торжественная церемония чествования лучших спортсменов, тренеров, учителей, организаторов спортивного и физкультурного движения.



А завтра, 9 августа в Липецке состоится масштабный «Парад физкультурников – твой выход на спортивную сцену!». Сбор спортивной колонны намечен в 9:00 на площади Ленина-Соборной. А само шествие пройдёт до Зелёного острова, где в 11:00 начнётся яркий и энергичный праздник лета, спорта и здорового образа жизни.Сегодня в Липецкой области, по данным федерального статистического наблюдения, физической культурой и спортом занимаются 656 857 человек, что составляет 65,6% от общей численности населения региона. Это второй показатель в Центральном федеральном округе и шестой по России. Получается, за ЗОЖ у нас даже не каждый второй — практический каждый первый! Кто-то просто бегает по утрам, кто-то тренируется в спортзале, кто-то регулярно сдаёт нормативы ГТО, кто-то не представляет свою жизнь без велопрогулок, а кто-то выбирает профессиональный спорт.Самыми массовыми и популярными видами спорта в Липецкой области являются плавание (им занимаются 43 219 человек), футбол (34 042 занимающихся), волейбол (21 595 занимающихся), легкая атлетика (18 764 занимающихся) и баскетбол (15 923 занимающихся). В области работают 24 спортивные школы, а общая численность воспитывающихся ребят в них по 50 видам спорта, в том числе по четырём адаптивным, — 17 004 человека.Успехи профессиональных липецких спортсменов год от года растут. Как рассказала министр спорта Липецкой области Ксения Казакова, в 2024 году наши спортсмены завоевали более 2400 медалей на международных и всероссийских соревнованиях, а с начала 2025 года их количество уже превысило 2000! А ведь прошло только полгода…В этом году наши спортсмены стали чемпионами, победителями и призёрами Европы по пулевой стрельбе, по стендовой стрельбе, по боксу, по греко-римской борьбе, по плаванию на открытой воде, по дзюдо, победителями и призёрами Кубка мира по тхэквондо, по савату, по стендовой стрельбе, по пулевой стрельбе, призёрами первенства мира по тхэквондо.Все эти победы — следствие большой и последовательной работы региональных властей по развитию спорта. За последние пять лет в Липецкой области при поддержке федерального бюджета в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни» появились 23 новые малые спортивные площадки для выполнения нормативов ГТО. Построены семь физкультурно-оздоровительных комплексов: два открытых в Липецке и Воловском округе и пять капитальных — в селе Долгоруково, два в Липецке, в Елецком районе и Ледовый дворец в селе Хрущёвка Липецкого округа.В Липецкой области появились три новых футбольных поля с искусственным покрытием (два в Липецке и одно в Лебедянском районе), семь пришкольных спортплощадок и три «умные» спортплощадки.Благодаря привлечению частных инвестиций появились три футбольных поля, манеж, четыре ФОКа и два скейт-парка, был реконструирован стадион «Динамо». Открыты и другие новые спортивные объекты: зал гимнастики, cпорткомплекс «Энергия» для адаптивного спорта. Отремонтированы тренировочная база для футболистов и спортивная школа №7 Липецка. Появились многофункциональные площадки в Ельце, Фащёвке и селе Кривополянье и хоккейная коробка в Грязинском районе.Уже в 2025 году введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы в Ссёлках и Ельце, ледовая арена в Добром, реконструированные стадионы в Липецке («Металлург»), в посёлке Добринка и селе Измалково.На подходе — новые строящиеся объекты: ФОКи, ледовые арены и дворцы в Хлевном, Лебедяни и Добром, спортплощадка у школы №47 в Липецке, модульный бассейн в Хрущёвке и площадка в селе Чернава Измалковского округа, площадки ГТО в Задонском районе, в Данкове, Тербунах, Кривополянье Чаплыгинского района, а также спортплощадки в ТОС «Спортивный» в Ельце, в деревне Георгиевка Добринского района, в селе Долгоруково, в селе Голиково Елецкого района, в селе Хмелинец Задонского района и селе Березовка Становлянского округа.Помимо введения новых объектов, многое делается в части закупки экипировки и оборудования для липецких спортсменов. Только в прошлом году было приобретено более 3000 единиц экипировки для плавания, спортивных единоборств, футбола, 2666 кроссовок и шиповок, 1671 cпортивный костюм, 1,4 миллиона мишеней для стрельбы, 110 единиц спортивного оружия и 59 лодок. Липецкая область – один из немногих регионов, которые на 100% обеспечили выполнение федеральных стандартов в этом вопросе.Но День физкультурника — это не только и не столько про профессиональный спорт, cколько про массовый и всем доступный. В регионе ежегодно проходят десятки спортивных и физкультурных мероприятий и праздников, призванных популяризировать здоровый образ жизни, вовлекать жителей в активные занятия спортом и укреплять командный дух.Среди них – традиционные забеги, марафоны и полумарафоны, велопарады, турниры по игровым видам спорта и семейные старты. Особой популярностью пользуются такие события, как Липецкий триатлон, Липецкий полумарафон, Стальной марафон, Ночной партизанский забег, Гонка Mad Max, Семейная легкоатлетическая эстафета, Липецкий велопарад, Всероссийский день бега «Кросс нации», Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» и Фестиваль единоборств «Кубок губернатора Липецкой области».В 2023 году по итогам всероссийского полумарафона «Забег.РФ» Липецк был признан Беговой столицей России. Почетный кубок на ПМЭФ губернатору Липецкой области Игорю Артамонову вручили на тот момент министр спорта России Олег Матыцин и руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу. В тот год полумарафон впервые прошел на Зеленом острове, а на старт вышли свыше 4000 спортсменов из 181 города России!Много внимания в регионе уделяется развитию инклюзивного спорта. У особенных спортсменов — особые результаты! В июне этого года в Туле состоялись межрегиональные соревнования «Кубок Защитников Отечества».В состав липецкой сборной вошли десять спортсменов, получивших тяжелые ранения на СВО, и по результатам соревнований завоевали бронзовые медали в настольном теннисе и пулевой стрельбе.В прошлом году 31,5 тысячи жителей Липецкой области выполнили нормативы ВФСК ГТО, из них 9101 человек получил золотой значок ГТО. Уже в этом году 8234 выполнили нормативы ГТО, 2849 человек получили знаки отличия, 2424 — золото.Любителей активного образа жизни всех возрастов также объединяют Мультиспортивные лиги — Детская и Семейная. Соревнования в них проходят по 11 дисциплинам в течение всего года. На них дети от 6 до 13 лет получают возможность проверить свои физические возможности, попробовать себя в спорте: в четырехборье, плавании, лыжных гонках, бадминтоне, дуатлоне, спортивном туризме, легкой атлетике, велоспорте и триатлоне. А ещё этот проект объединяет семьи и детские коллективы и прививает культуру здорового образа жизни.В сентябре этого года в регионе будет запущен новый проект – Мультиспортивная инклюзивно-адаптивная лига. Она призвана вовлечь в активную спортивную жизнь не только детей с ограниченными возможностями здоровья, но и участников СВО и ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. Ну и главное — все массовые спортивные мероприятия всегда проходят в тёплой дружеской атмосфере, там заводят новые знакомства, получают заряд бодрости и хорошего настроения. Предстоящий «Парад физкультурников» — как раз отличная возможность лично это проверить!