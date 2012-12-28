Происшествия
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58 минут назад
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Укравший два телевизора мужчина получил два года условно
Хозяин дома вернулся домой ночью и обнаружил пропажу, когда решил попить чай и посмотреть фильм.
— Хозяин дома вернулся домой только ночью. Мужчина решил попить чай и посмотреть фильм и, расположившись в кресле, вдруг обнаружил, что принадлежащий ему плазменный телевизор отсутствует. Тогда он понял, что у него в доме совершена кража. Мужчина тут же обнаружил, что второго телевизора в доме тоже нет, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Но вора нашли и осудили за кражу по пункту «а» части третьей статьи 158 УК РФ, приговорив к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
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