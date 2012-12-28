В Липецке дешевеют бананы

Итоги недели: цены.

Наша корзина с дешевыми продуктами за неделю сбавила в цене на 17 рублей 51 копейку. Подешевели соль, сахар, капуста и бананы.Наша корзина с дорогими продуктами, напротив, подорожала на 19 рублей 14 копеек. Мы обнаружили дорогую вермишель.На уходящей неделе удивили цены на бананы. В одном из магазинов их продавали по 124 рубля 99 копеек. По нынешней жизни это не так дорого. Аналитики связывают снижение цен с курсом валют, транспортными расходами и внутренними условиями рынка.Десяток яиц стоит уже дешевле 40 рублей.А если приобретать сразу три десятка — 89 рублей 89 копеек, то есть по 29 рублей 96 копеек за десяток.В одном из магазинов мы посмотрели на производителей яиц. Липецкие и Рязанские яйца одной и той же категории почему-то стоят значительно дороже привезенных из Саратова и Мордовии.Липецкого сахара мы в магазинах не нашли.Его продавали на Центральном рынке. Правда, он там почти в два раза дороже, но слаще — как уверяют продавцы.Кажется, в этом году хороший урожай яблок, не то, что в прошлом. Яблоки на рынке продают уже по 35 рублей за килограмм.А в магазине самые дорогие, из тех, что мы видели, стоят аж 219 рублей 99 копеек!В одном из магазинов картофель продают уже по 39 рублей 90 копеек! На Центральном рынке самые дешевые клубни стоят 40 рублей. Магазинная цена вроде как выглядит привлекательнее, хотя меньше всего на 10 копеек. Маркетинговый ход! На рынке продавцы не хотят возиться с мелочью, округляют цены.— Берите огурцы, даром отдаю! — предложил продавец.Удивившись, мы уточнили, действительно дарит? Оказалось нет, продает по 40 рублей за кило. Это однозначно дешевле магазинных. Огурцы, правда, могут быть с «довеском».— Что же вы мне огурцы с пчелами продаете! — возмутилась покупательница, которую только что ужалила вылетевшая откуда-то из кучки огурцов пчела.Для гурманов на Центральном рынке предлагают осьминожек по цене хорошего карбонада.