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21-летний водитель с поддельными правами решил откупиться от инспектора ДПС взяткой в 50 000 рублей
Происшествия
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сегодня, 16:31
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21-летний водитель с поддельными правами решил откупиться от инспектора ДПС взяткой в 50 000 рублей
Парень выслушал приговор.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2024 году парень купил у неизвестного за 50 000 рублей поддельное водительское удостоверение категорий «B», «B1», «С», «С1», «СЕ», «С1Е», «М».
С этими правами он был остановлен инспектором ДПС за рулём автомобиля «SCANIA R113». Чтобы избежать ответственности за использование поддельного водительского удостоверения, водитель предложил полицейскому взятку в 50 000 рублей, но тот отказался.
В результате приговором суда водитель был оштрафован на 50 000 рублей с ограничением свободы на 7 месяцев.
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