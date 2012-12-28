21-летний водитель с поддельными правами решил откупиться от инспектора ДПС взяткой в 50 000 рублей

Парень выслушал приговор.

Елецкий районный суд вынес обвинительный приговор 21-летнему жителю Смоленской области сразу по двум статьям уголовного кодекса: за приобретение и использование поддельного документа и приготовление к даче взятки в значительном размере.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2024 году парень купил у неизвестного за 50 000 рублей поддельное водительское удостоверение категорий «B», «B1», «С», «С1», «СЕ», «С1Е», «М».С этими правами он был остановлен инспектором ДПС за рулём автомобиля «SCANIA R113». Чтобы избежать ответственности за использование поддельного водительского удостоверения, водитель предложил полицейскому взятку в 50 000 рублей, но тот отказался.В результате приговором суда водитель был оштрафован на 50 000 рублей с ограничением свободы на 7 месяцев.