36-летний липчанин получил сильные ожоги серной кислотой

Взорвался аккумулятор.

В областной ожоговый центр госпитализирован 36-летний липчанин с сильными химическими ожогами.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина заряжал аккумулятор и он взорвался. В результате липчанина обдало используемой в аккумуляторе серной кислотой.Мужчине диагностированы ожоги 11% тела: у него обожжены рука и туловище. Причём речь идёт о сильных ожогах самой серьёзной IV степени.Медики просят липчан соблюдать осторожность.