Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении мальчика в детском лагере Грязинского района
Липецкая вечЁрка: умерший у магазина, халатные сотрудники колонии и ЧП с ассенизаторской машиной
Сегодня в Липецке: дни рождения инквизитора, святого мученика и Гарри Поттера, не так много горожан пропадут без работы
Здоровье
193
13 минут назад
36-летний липчанин получил сильные ожоги серной кислотой
Взорвался аккумулятор.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина заряжал аккумулятор и он взорвался. В результате липчанина обдало используемой в аккумуляторе серной кислотой.
Мужчине диагностированы ожоги 11% тела: у него обожжены рука и туловище. Причём речь идёт о сильных ожогах самой серьёзной IV степени.
Медики просят липчан соблюдать осторожность.
0
2
0
0
0
Комментарии