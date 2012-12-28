Путь следования автобуса №332 изменится

Расписание также корректируется.

Как сообщили в администрации Липецка, с 1 августа изменится работа автобусного маршрута № 332.Корректируется расписание, в том числе в вечернее время. Частично меняется путь следования: вместо улицы Неделина автобус будет ездить по Советской.Это позволит жителям Опытной станции без пересадок добираться до улицы Советской, площади Революции и Нижнего парка.