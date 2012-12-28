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сегодня, 17:13
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Путь следования автобуса №332 изменится

Расписание также корректируется.

Как сообщили в администрации Липецка, с 1 августа изменится работа автобусного маршрута № 332.

Корректируется расписание, в том числе в вечернее время. Частично меняется путь следования: вместо улицы Неделина автобус будет ездить по Советской.

Это позволит жителям Опытной станции без пересадок добираться до улицы Советской, площади Революции и Нижнего парка.
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Комментарии (7)

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Дима
36 минут назад
Автобусы маршрута № 24, перевозчик ИП Артем Губренко и автобусы № 33, перевозчик "Липецкпассажиртранс", избыточно часто срывают крайние поздние рейсы. Особые нарекания к 24-му, но и 33-й тоже огорчает. На Доменщиков транспорт ходит хорошо и 346-й, и 2-ка и 33А. А вот в направлении Чаплыгинского шоссе нередко люди в складчину вызывают такси и едут самостоятельно очень не стабильно курсирует 24-тый и 33-тий.
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Автохам
45 минут назад
Ваще до лампочки
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Никита
53 минуты назад
Во все районы от НЛМК едут автобусы до позднего вечера. Даже после 00:00 есть рейсы и на Тракторный, и на Сокол, и на Сырский. И только на Опытную нет вечерних рейсов. Было бы круто, если бы 332-й продлили до поздней ночи, например, с крайним отправлением с ул. 9-го Мая в 00:10. Сейчас есть маршрут 30А, он совершает 1 рейс в 00:10 от НЛМК по схеме 332-го маршрута, но он сажает людей на двух остановках ул. 9-го Мая и Новое Заводоуправление.
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den48
сегодня, 17:37
На 332-м маршруте нужно менять перевозчика. Сейчас выпуск автобусов 5 в будни (де-факто 2), в выходные 4 (де-факто вообще 1). Очередной маршрут-призрак? Стоять по 1-2 часа на Советской, чтобы добраться до Опытной без пересадки? Та ещё идея. При текущем перевозчике можно украсить расписание на ск угодно но выполнять будет ли оно? сомневаюсь.
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Лера
сегодня, 17:29
332 очень редко курсирует на Советской его недождутся, выручает 321 но он кружится прежде чем поехать на Опытную.
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Житель
сегодня, 17:24
Это матшрут на котором 2 автобуса и те пазики?
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Ждем ключи на Взлетном
сегодня, 17:21
Отличная новость! Спасибо огромное!
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