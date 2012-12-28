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Общество
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сегодня, 17:13
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Путь следования автобуса №332 изменится
Расписание также корректируется.
Корректируется расписание, в том числе в вечернее время. Частично меняется путь следования: вместо улицы Неделина автобус будет ездить по Советской.
Это позволит жителям Опытной станции без пересадок добираться до улицы Советской, площади Революции и Нижнего парка.
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