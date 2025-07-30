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В России
30
21 минуту назад

Почти две трети россиян одобрили создание национального мессенджера

Аналитический центр ВЦИОМ провел опрос среди граждан России о пользовании мессенджерами, а также осведомленности о создании и развитии национального мессенджера в стране.

Большинство россиян — 64% — в той или иной степени позитивно относятся к идее создания национального мессенджера (38% — однозначно, 26% — «скорее» поддерживают ее). Об этом люди сообщили, отвечая на вопрос социологов ВЦИОМ 14–15 июля. 11% не поддерживают его появление, 19% сообщили, что им все равно, а 6% затруднились ответить на вопрос. Название самого мессенджера (Max) упоминали не во всех вопросах, — следует из пресс-релиза ВЦИОМ.

15 июля платформа Max официально получила статус национального мессенджера. За ее развитие отвечает дочерняя структура VK — компания «Коммуникационная платформа». В Минцифры подчеркивали, что вся инфраструктура проекта размещена в России, что обеспечивает надежную защиту пользовательских данных. К середине июля количество зарегистрированных пользователей превысило 2 млн человек, — пишут «Ведомости».

Согласно данным исследования, 85% граждан регулярно используют как минимум один мессенджер. Основная функция таких сервисов для россиян — поддержание тесных социальных связей: общения с родственниками и друзьями (85%). Также популярны функции получения новостей (49%) и организации работы или учебы (47%). Молодежь ценит мессенджеры как универсальные платформы для самовыражения и потребления контента, а пользователи в активном трудоспособном возрасте — за их практичность.

О запуске национального сервиса осведомлены 58% респондентов (10% хорошо знают об этом, 48% «что-то слышали»). Ничего не знают о нем 40% опрошенных, а 2% затруднились ответить на вопрос. «От мессенджера Max пользователи прежде всего ждут высокое и стабильное качество аудио- и видеозвонков, возможность отправки объемных файлов, доступ к государственным сервисам и функции безопасности и приватности», – утверждают аналитики ВЦИОМ в пресс-релизе. Создание Max — не только шаг к технологическому суверенитету, но и ответ на запрос общества о безопасности, полагает старший партнер IT-интегратора «Энсайн» Алексей Постригайло. Он привел в пример китайский WeChat, который объединяет сервисы и обеспечивает защиту данных.

Также исследователи задали респондентам вопрос, важно ли пользователям, где хранятся данные. Оказалось, что более половины опрошенных (55%) считают важным, чтобы данные хранились на российских серверах – это придает платформе дополнительную ценность с точки зрения безопасности и цифрового суверенитета. 7% ответили, что предпочли бы иностранные сервера. 33% респондентов ответили, что им «без разницы», а 5% затруднились ответить.

Идея Max как «единого окна» – одного приложения с широким набором функций – также востребована: 53% опрошенных поддерживают ее. Чаще всего россияне хотели бы видеть в мессенджере такие услуги, как запись к врачу, вызов такси, ИИ-помощник, покупка билетов, доступ к госуслугам и онлайн-заказы. Сейчас, по оценке респондентов, для этих задач приходится использовать от одного до пяти приложений (59%), еще 27% ежедневно переключаются между 6–10 сервисами. А 5% постоянно используют от 11 до 15 приложений, — отмечается в пресс-релизе.

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