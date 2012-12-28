Курьера мошенников с 1,6 млн рублей сбережений пенсионеров задержали в Липецкой области
Происшествия
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11 минут назад
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38-летнего бутлегера из Боринского приговорили к трём годам колонии
В арендованном помещении нашли нелегального алкоголя почти на 6,8 миллиона рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, с 13 ноября 2023 по 24 января 2024 года мужчина производил и хранил в целях сбыта в арендованном помещении в селе Боринское Липецкого района немаркированную алкогольную продукцию под видом водки, коньяка и игристого вина, незаконно используя чужие товарные знаки. Всего речь идёт о не менее 18 729 бутылок на общую сумму 6 778 814 рублей.
В отношении руководителя и исполнителей организованной преступной группы дела выделены в отдельные производства.
Подсудимый вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, просил суд рассмотреть дело в особом порядке. Исковые требования правообладателей товарных знаков переданы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, поскольку заявлен солидарный иск, а уголовные дела в отношении остальных лиц ещё не рассмотрены.
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