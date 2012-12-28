38-летнего бутлегера из Боринского приговорили к трём годам колонии

В арендованном помещении нашли нелегального алкоголя почти на 6,8 миллиона рублей.

Липецкий районный суд приговорил 38-летнего уроженца Грузии к трём годам колонии общего режима за производство и хранение в целях сбыта немаркированной и нелицензионной алкогольной продукции и незаконное использование чужого товарного знака организованной группой.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, с 13 ноября 2023 по 24 января 2024 года мужчина производил и хранил в целях сбыта в арендованном помещении в селе Боринское Липецкого района немаркированную алкогольную продукцию под видом водки, коньяка и игристого вина, незаконно используя чужие товарные знаки. Всего речь идёт о не менее 18 729 бутылок на общую сумму 6 778 814 рублей.В отношении руководителя и исполнителей организованной преступной группы дела выделены в отдельные производства.Подсудимый вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, просил суд рассмотреть дело в особом порядке. Исковые требования правообладателей товарных знаков переданы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, поскольку заявлен солидарный иск, а уголовные дела в отношении остальных лиц ещё не рассмотрены.