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сегодня, 12:46
ВОЗ предупреждает о глобальной пандемии вируса чикунгуньи
Уровень смертности составляет менее одного процента, но для миллионов случаев этот один процент может означать тысячи смертей.
По данным ВОЗ, заболевание уже выявлено в 119 странах, что подвергает риску 5,6 млрд человек. По словам представителя организации Дианы Рохас Альварес, надо уже сегодня бить тревогу, чтобы страны могли заблаговременно подготовиться.
Чикунгунья - это вирусная инфекция, переносимая комарами, распространенная в тропических и субтропических регионах. Заболевание вызывает высокую температуру и сильную боль в суставах, которая у многих больных может длиться от нескольких недель до месяцев. Тяжелые течения встречаются редко, но особенно часто бывают у пожилых или тяжело больных людей.
Уровень смертности составляет менее 1%, но для миллионов случаев этот один процент может означать тысячи смертей, — отмечает ВОЗ.
В 2004 и 2005 годах в островных государствах Индийского океана уже произошла крупная эпидемия, унесшая жизни около полумиллиона человек. Сегодня ВОЗ наблюдает ту же картину: вирус распространяется в Индийском океане, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении, а также в Южной Азии.
Завезенные случаи заболевания, связанные со вспышкой на островах в Индийском океане, также были зарегистрированы в Европе. Поскольку подобные схемы передачи уже наблюдались во время вспышки, начавшейся в 2004 году, ВОЗ настоятельно призывает принять меры для предотвращения повторения этой истории.
Совсем недавно Институт Роберта Коха сообщил о случае заболевания чикунгуньей во Франции недалеко от франко-германской границы, где человек, по-видимому, заразился непосредственно от укуса инфицированного комара. Он не привез болезнь с собой из поездки, — сообщали местные СМИ.
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