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сегодня, 10:14

Двое погибли и 11 человек пострадали в результате атаки беспилотников на Краснодарский край

В результате падения обломков на улице Авиационной в Адлерском районе Сочи погибли две женщины.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем официальном Телеграм-канале, что минувшей ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников, и есть погибшие и пострадавшие.

По его словам, в Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной. В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений. Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы. В результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу. Остальным пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.

Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим.

В Минобороны ранее сообщили, что всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 — над акваторией Черного моря, еще 11 — над акваторией Азовского моря, и семь — над территорией Краснодарского края.

Также утром с 6.20 мск до 07.20 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два — над территорией Республики Крым и один — над территорией Белгородской области.
беспилотники
атака
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