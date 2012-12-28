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В России
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сегодня, 10:14
Двое погибли и 11 человек пострадали в результате атаки беспилотников на Краснодарский край
В результате падения обломков на улице Авиационной в Адлерском районе Сочи погибли две женщины.
По его словам, в Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной. В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений. Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы. В результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу. Остальным пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.
Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим.
В Минобороны ранее сообщили, что всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 — над акваторией Черного моря, еще 11 — над акваторией Азовского моря, и семь — над территорией Краснодарского края.
Также утром с 6.20 мск до 07.20 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два — над территорией Республики Крым и один — над территорией Белгородской области.
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