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20 минут назад
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«Вечерним липецким»

Первый концерт Дня города прошел на Зеленом острове.

Накануне на Зеленом острове пели барды из Волгограда, Воронежа, Луганска и Москвы. Главным событием вечера стало выступление корифея жанра авторской песни Олега Митяева.

Среди прочих Олег Митяев исполнил песню «Вечерним липецким». Она написана по просьбе друга музыканта — жителя Липецка. В 70-е тот учился в Москве со своей будущей женой, и после сдачи сессий они возвращались домой на легендарном когда-то 29-м поезде. До Павелецкого вокзала, откуда по вечерам отходил этот поезд, пара шла по Зацепе, московской улице.

«Мы по Зацепе шли до Павелецкого», — рассказал липчанин Митяеву, и эта фраза вошла в песню, подаренную музыкантом Липецку ко Дню города в 2016 году.
День города
Митяев
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Комментарии (1)

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нигилист
3 минуты назад
Ну т.н. "барды" это всё же не про музыку, "мелодекламация" рифмованного текста разного качества под триаккорда. Хорошо бывает, если гитара настроена. А Митяеву всяческое уважение - душевный романтик.
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