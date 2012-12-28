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Общество
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20 минут назад
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«Вечерним липецким»
Первый концерт Дня города прошел на Зеленом острове.
Среди прочих Олег Митяев исполнил песню «Вечерним липецким». Она написана по просьбе друга музыканта — жителя Липецка. В 70-е тот учился в Москве со своей будущей женой, и после сдачи сессий они возвращались домой на легендарном когда-то 29-м поезде. До Павелецкого вокзала, откуда по вечерам отходил этот поезд, пара шла по Зацепе, московской улице.
«Мы по Зацепе шли до Павелецкого», — рассказал липчанин Митяеву, и эта фраза вошла в песню, подаренную музыкантом Липецку ко Дню города в 2016 году.
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