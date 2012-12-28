66-летняя женщина упала в автобусе и оказалась в больнице

За сутки на дорогах области пострадал один человек.

16 июля в Липецке на проспекте Победы 58-летний водитель пассажирского автобуса допустил падение в салоне 66-летней пассажирки. Женщина госпитализирована с различными травмами.«На дорогах области автоинспекторы выявили 4755 нарушений правил дорожного движения.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены пять водителей, за неиспользование ремней безопасности — 1514.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4416 случаев превышения скорости.Также зафиксировано 27 столкновений автомобилей, в которых не было пострадавших», — говорится в сводке Госавтоинспекции.