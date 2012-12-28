Происшествия
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7 минут назад
66-летняя женщина упала в автобусе и оказалась в больнице
За сутки на дорогах области пострадал один человек.
«На дорогах области автоинспекторы выявили 4755 нарушений правил дорожного движения.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены пять водителей, за неиспользование ремней безопасности — 1514.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4416 случаев превышения скорости.
Также зафиксировано 27 столкновений автомобилей, в которых не было пострадавших», — говорится в сводке Госавтоинспекции.
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