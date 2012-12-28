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Общество
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9 минут назад
Автобусы с кондиционерами получили знаки отличия
Пока только муниципальные, но в городском департаменте транспорта надеются, что и частники последуют этому примеру.
Расклеить «снежинки» городской департамент транспорта решил из-за многочисленных жалоб пассажиров на неработающие в жару кондиционеры. Когда чиновники начинают разбирать эти жалобы, в большинстве случаев приходят к выводу, что кондиционера в автобусе вовсе не было. А вот горожане, видя новый автобус, уверены, что в нем есть кондиционер.
Как рассказал сегодня начальник отдела городского департамента транспорта Алексей Пикалов, кондиционерами оснащены 192 муниципальных автобуса (68,5% от общего числа автопарка МУП «Липецкпассажиртранс») и 15 автобусов частных перевозчиков (4,7% от общего числа их автопарка). С 2021 года при закупке муниципальных автобусов кондиционер считается обязательной опцией. Таким образом, из общего количества обслуживающих маршрутную сеть Липецка автобусов только треть оснащена кондиционерами.
С конца мая в городской департамент транспорта поступило 20 жалоб на духоту в автобусах. И две — на холод! При наличии кондиционера водитель автобуса сам устанавливает температуру воздуха. Пассажиры, сидящие рядом с кондиционером, вполне могут замерзнуть.
Зато в новых трамваях, по словам Алексея Пикалова, установлена система климат-контроля. В них подобных проблем быть не должно. Осталось только дождаться выхода новых вагонов на линию.
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