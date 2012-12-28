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707
сегодня, 11:16
3
В Липецкой области ракетная опасность
Воскресный отдых нарушен.
Оперативные службы объявили о ракетной опасности на территории всей Липецкой области.
Население призывают соблюдать спокойствие, по возможности - пройти в укрытие.
Ракетная опасность
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Комментарии (3)
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Ссёлки
11 минут назад
А на трерритории Фока детки играют в футбол,играют.Для кого эта ракетная опасность.Почему они не в укрытии.
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Мила
36 минут назад
Отдых у нас уже несколько лет нарушен к сожалению . А на данный момент - до психиатрического состояния .
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Эх
48 минут назад
Храни, Господи, людей.
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Комментарии (3)