Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату
В России
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43 минуты назад
В Госдуме предлагают уравнять зарплаты медработников во всех регионах
Депутаты призывают к созданию единой отраслевой системы оплаты труда для медиков по всей стране.
«Кадровый голод в здравоохранении является чувствительной проблемой в России. Медицинские работники уходят из государственных учреждений из-за перегрузки, выгорания, старения кадрового состава и низкой зарплаты. Молодежь не рвется в медицину, а если и идет в профессию, то покидает ее через несколько лет или «перетекает» в частные клиники. Мы, как конструктивная оппозиция, видим ряд возможностей для улучшения ситуации. Самое необходимое - выравнивание зарплаты медработников во всех регионах. Нужна единая отраслевая система оплаты труда медиков во всех субъектах», — считает депутат.
По его словам, в 2024 году заработная плата врачей в 21 субъекте РФ не достигала требуемого уровня, а среднего медицинского персонала — в 19 регионах, — передает РИА Новости.
«То есть, мы не обеспечиваем на сегодня даже минимума удовлетворительных зарплат, поэтому увеличивается и дисбаланс с крупными городами. Сегодня врачи в глубинке работают столько же, а получают меньше в два раза, чем в столице. Это несправедливо и ведет к оттоку кадров. Россия — больше, чем Москва! Врачи это знают лучше других», — подчеркнул он.
Парламентарий добавил, что правительство РФ, в частности Минздрав России, делает многое для решение дефицита медицинских кадров: реализуются мероприятия программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», увеличивается объем специальных социальных выплат, растут объемы подготовки кадров. Однако, как отметил Слуцкий, этого пока недостаточно.
«На начало 2025 года не хватает 23 тысяч врачей и 63 тысяч средних медицинских работников. Врачей стало меньше в 25 регионах страны, а среднего медицинского персонала — в 57 субъектах РФ», — резюмировал он.
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