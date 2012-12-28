В РПЦ возмутились из-за обложки с полумесяцами на храме Василия Блаженного

Митрополит Русской православной церкви Леонид возмутился изображением полумесяцев вместо православных крестов на вершинах куполов храма Василия Блаженного, которое было размещено в соцсетях в сообществе «Московские мусульмане».





