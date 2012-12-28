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49 минут назад

В РПЦ возмутились из-за обложки с полумесяцами на храме Василия Блаженного

Митрополит Русской православной церкви Леонид возмутился изображением полумесяцев вместо православных крестов на вершинах куполов храма Василия Блаженного, которое было размещено в соцсетях в сообществе «Московские мусульмане».


Митрополит Леонид возмутился оформлением группы «Московские мусульмане» во «ВКонтакте», на обложке которой у собора Василия Блаженного вместо крестов изображены полумесяцы. Об этом священник написал в своем Телеграм-канале.

«Послушайте, всему есть предел. И, вероятно, этот предел мы упустили, когда на храме Василия Блаженного появились полумесяцы. <...> Иоанн Грозный переворачивается в гробу, наблюдая, как храм превращается в символ поражения», — написал он.

Митрополит напомнил, что храм Покрова Божией Матери (храм Василия Блаженного) построили по указу князя Ивана Грозного в XVI веке в честь победы над Казанским ханством, и назвал изображение «глумливым».

Фотографию попросили разместить русские мусульмане, перешедшие в ислам, — сообщил позднее паблик. Автор поста утверждает, что при публикации не видел в этом оскорбления, но позже признал ошибку и удалил изображение, поскольку оно могло задеть чувства христиан. Он добавил, что сообщество не преследовало цели оскорбить чьи-либо религиозные чувства.

На момент подготовки этой новости в группе «Московские мусульмане» на аватарке стоит другое изображение. Однако его не удалили, если просмотреть историю изображений с аватарки, вторым с начала будет храм с полумесяцами, — передает РБК.
религия
РПЦ
мусульманство
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