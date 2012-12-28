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сегодня, 16:44

На свадьбе в Подмосковье во время салюта произошел взрыв

На свадьбе в подмосковном Долгопрудном молодожены и гости получили ожоги из-за взрыва пиротехники.

Четыре человека пострадали, по предварительной информации, при взрыве фейерверка на свадьбе в подмосковном Долгопрудном из-за спешки пиротехника, — рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

«В результате взрыва фейерверка на свадьбе в Долгопрудном, предварительно, четверо пострадавших — у них ссадины и небольшие ожоги», — отметили в экстренных службах.

По предварительной версии, причиной происшествия стала ошибка пиротехника, который опоздал на церемонию к назначенному времени и в спешке начал устанавливать фейерверк.

«Возгорания не последовало», — уточнили в экстренных службах.
салют
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