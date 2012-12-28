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В России
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сегодня, 12:29
В РФ стартовало клиническое исследование онковакцины «Энтеромикс»
Клиническое исследование новой онколитической вакцины «Энтеромикс» началось в России.
«Наш институт первый, которому доверено проводить открытое, одноцентровое клиническое исследование первой фазы с участием этой вакцины», — заявил гендиректор НМИЦ радиологии в рамках сессии «Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня» на ПМЭФ.
Как отметил Каприн, участие в испытании примут 48 добровольцев; а токсический эффект от вакцины очень незначительный, — передает РИА Новости.
В прошлом году в мире вывели 25 новых препаратов в области онкологии, — добавил он.
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