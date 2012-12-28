Замечательный сосед: в День России мужчина со спущенными штанами обещал половой акт «всему подъезду»
Выходные в Липецке: как работают поликлиники, почта, полиция, куда сходить и где повеселиться
Замечательный сосед: в День России мужчина со спущенными штанами обещал половой акт «всему подъезду»
Выходные в Липецке: как работают поликлиники, почта, полиция, куда сходить и где повеселиться
Общество
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сегодня, 11:49
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Замечательный сосед: в День России мужчина со спущенными штанами обещал половой акт «всему подъезду»
Жильцы рассказывают, что неадекват постоянно устраивает концерты со стриптизом и угрозами.
На кадрах 18+ неадекватный мужчина спускает штаны и громко выкрикивает угрозы в адрес других жильцов, обещая совершить половой акт (он использует более короткое слово) со своими соседями и с целым подъездом разом. При этом предпочтение в своих фантазиях мужчина явно отдаёт оральному сексу. Всё это происходит в национальный праздник России. Выходки записала видеокамера домофона.
Жильцы дома пояснили GOROD48, что мужчина даже не собственник квартиры, а живёт в съемном жилье. Попытки поговорить с хозяином, пустившим жить квартиранта, наталкивались лишь на грубость. Из-за чего у жильцов возникла конспирологическая версия, о том, что мужчины работают в паре, являются «чёрными риэлторами» и хотят распугать всех жильцов, чтобы затем скупить их квартиры по дешёвке.
- Он постоянно так себя ведёт и не стесняется никого – ни пожилых людей, ни детей! – жалуются соседи. – Мы уже звонили в полицию и в «скорую». Но реакции ни от кого не было.
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