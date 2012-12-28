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1581
сегодня, 11:49
19

Замечательный сосед: в День России мужчина со спущенными штанами обещал половой акт «всему подъезду»

Жильцы рассказывают, что неадекват постоянно устраивает концерты со стриптизом и угрозами.

Жители дома на улице Гоголя, 1 прислали в редакцию видео с поведением их соседа.

На кадрах 18+ неадекватный мужчина спускает штаны и громко выкрикивает угрозы в адрес других жильцов, обещая совершить половой акт (он использует более короткое слово) со своими соседями и с целым подъездом разом. При этом предпочтение в своих фантазиях мужчина явно отдаёт оральному сексу. Всё это происходит в национальный праздник России. Выходки записала видеокамера домофона.

Жильцы дома пояснили GOROD48, что мужчина даже не собственник квартиры, а живёт в съемном жилье. Попытки поговорить с хозяином, пустившим жить квартиранта, наталкивались лишь на грубость. Из-за чего у жильцов возникла конспирологическая версия, о том, что мужчины работают в паре, являются «чёрными риэлторами» и хотят распугать всех жильцов, чтобы затем скупить их квартиры по дешёвке.

- Он постоянно так себя ведёт и не стесняется никого – ни пожилых людей, ни детей! – жалуются соседи. – Мы уже звонили в полицию и в «скорую». Но реакции ни от кого не было.
Культура. соседи
уважение
доброта
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Комментарии (19)

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Как гость
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Мимо шла
15 минут назад
Что во всем доме нет мужчин. Не могут на этого извращенца найти управы.Собрались бы все да .... и сразу забыл про все.
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О. Генри
20 минут назад
Длинные выходные ни к чему... Народ с ума сходит, один выходной и на работу.
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ну так
21 минуту назад
может он себя предлагает всему подъезду, так сказать свой тыл, а бесчувственные соседи отказывают ему в этом. Еще и звонят куда не надо. Надо объявление дать на соответствующие сайты, мол мужик хочет секаса, придут выбритые везде ребята и решат его проблему. Уверен, что больше он никому, никогда, ничего предлагать не будет. Технолоджия!
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Не зря
23 минуты назад
Неужели некому морду набить
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Что
23 минуты назад
Там за паровоз ему сигналит?
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дед
23 минуты назад
В СССР этот совершитель акта, давно бы был помещен в смирительную рубашку, и отправлен на лечение.
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В СССР
26 минут назад
Мужики давно бы ушатали этого персонажа.
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я
36 минут назад
да, а участковому как всегда до большой колокольни, мы даже и не знаем есть ли он у нас вообще
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Гость!
сегодня, 12:15
Какая красота !!!
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Мда
сегодня, 12:11
В парке пе…филы, вчера поножовщина, теперь это. У нас полиция есть?
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