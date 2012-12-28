От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
Общество
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31 минуту назад
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Канализационный стоки подмывают фундамент дома 98-летней труженицы тыла в Чаплыгине
Бабушка два месяца задыхается от вони.
— По нашим данным, между двумя колодцами лопнула канализационная труба. Ее не ремонтируют уже два месяца. На неоднократные обращения жителей близлежащих домов на бездействие по устранению причин аварии, а также вонь и разлив фекалий по улице, районная администрация не реагирует. Однажды мне удалось дозвониться до главы района Юрия Сазонова и знаете, что я от него услышал? «Щи не один день варятся». Так то щи! А наша бабушка, как и другие жители улицы Крупской, попавшей в очаг этой коммунальной аварии, задыхаются от вони! У дома бабушки уже вспучились земля и тротуарная плитка, а в соседнем многоквартирном доме треснула кирпичная стена, — рассказывает Максим.
Нам удалось получить оперативный комментарий по этому поводу от руководителя МУП «Чаплыгинский водоканал» Олега Веревкина.
Он рассказал, что в этом году МУП собирался реализовать масштабный для Чаплыгина проект: поменять 612 метров 500-миллиметровой трубы старого бетонного самотечного канализационного коллектора. Однако весной у одного из канализационных колодцев на улице Крупской эта труба просто обрушилась сама по себе от ветхости. Поэтому нужно было переделывать инвестпроект, чтобы начать работы по перекладке коллектора с места аварии, а не от его начала. На это ушло время. И пока работы по замене коллектора не начались, сотрудники водоканала откачивают постоянно заполняющийся нечистотами канализационный колодец.
Так когда же мучениям жителей улицы Крупской придет конец?
— Постараемся выполнить необходимые работы как можно скорее. Но нам предварительно еще нужно закупить все необходимые материалы. А потом взять все и сделать, — сказал руководитель МУПа.
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