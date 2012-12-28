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322
31 минуту назад
4

Канализационный стоки подмывают фундамент дома 98-летней труженицы тыла в Чаплыгине

Бабушка два месяца задыхается от вони.

В редакцию GOROD48 обратились Максим и Ольга, внуки 98-летней труженицы тыла Лидии Плюхиной из Чаплыгина. Они пожаловались на то, что вот уже два месяца по улице Крупской мимо столетнего дома, в котором живет их бабушка, текут сточные воды из прохудившегося канализационного коллектора, но вся работа сотрудников МУП «Чаплыгинский водоканал» сводится к тому, чтобы перекачивать нечистоты помпой по пожарному рукаву из одного канализационного колодца в другой. Вечером работники сворачивают рукав, а утром разматывают его заново. Однако за ночь находящийся выше по улице канализационный колодец переполняется фекалиями, которые собираются как раз под фундаментом старого дома, в котором живет заслуженный человек.

— По нашим данным, между двумя колодцами лопнула канализационная труба. Ее не ремонтируют уже два месяца. На неоднократные обращения жителей близлежащих домов на бездействие по устранению причин аварии, а также вонь и разлив фекалий по улице, районная администрация не реагирует. Однажды мне удалось дозвониться до главы района Юрия Сазонова и знаете, что я от него услышал? «Щи не один день варятся». Так то щи! А наша бабушка, как и другие жители улицы Крупской, попавшей в очаг этой коммунальной аварии, задыхаются от вони! У дома бабушки уже вспучились земля и тротуарная плитка, а в соседнем многоквартирном доме треснула кирпичная стена, — рассказывает Максим.

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Нам удалось получить оперативный комментарий по этому поводу от руководителя МУП «Чаплыгинский водоканал» Олега Веревкина.

Он рассказал, что в этом году МУП собирался реализовать масштабный для Чаплыгина проект: поменять 612 метров 500-миллиметровой трубы старого бетонного самотечного канализационного коллектора. Однако весной у одного из канализационных колодцев на улице Крупской эта труба просто обрушилась сама по себе от ветхости. Поэтому нужно было переделывать инвестпроект, чтобы начать работы по перекладке коллектора с места аварии, а не от его начала. На это ушло время. И пока работы по замене коллектора не начались, сотрудники водоканала откачивают постоянно заполняющийся нечистотами канализационный колодец.

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Так когда же мучениям жителей улицы Крупской придет конец?

— Постараемся выполнить необходимые работы как можно скорее. Но нам предварительно еще нужно закупить все необходимые материалы. А потом взять все и сделать, — сказал руководитель МУПа.
авария на сетях
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Сялло
2 минуты назад
Ничего не сделают. Как текло так и будет течь. Это же Россия. Что вы хотите. Все останется на своём месте....
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Р
3 минуты назад
Как выборы так вот они сразу. Как дела так нужно подождать и потерпеть
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!
11 минут назад
Ужас, бедные люди, прокуратуре надо провести проверку на соблюдение санитарных норм
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смотритель зоопарка
20 минут назад
где же "команда губернатора?"
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