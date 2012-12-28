Канализационный стоки подмывают фундамент дома 98-летней труженицы тыла в Чаплыгине

Бабушка два месяца задыхается от вони.

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В редакцию GOROD48 обратились Максим и Ольга, внуки 98-летней труженицы тыла Лидии Плюхиной из Чаплыгина. Они пожаловались на то, что вот уже два месяца по улице Крупской мимо столетнего дома, в котором живет их бабушка, текут сточные воды из прохудившегося канализационного коллектора, но вся работа сотрудников МУП «Чаплыгинский водоканал» сводится к тому, чтобы перекачивать нечистоты помпой по пожарному рукаву из одного канализационного колодца в другой. Вечером работники сворачивают рукав, а утром разматывают его заново. Однако за ночь находящийся выше по улице канализационный колодец переполняется фекалиями, которые собираются как раз под фундаментом старого дома, в котором живет заслуженный человек.— По нашим данным, между двумя колодцами лопнула канализационная труба. Ее не ремонтируют уже два месяца. На неоднократные обращения жителей близлежащих домов на бездействие по устранению причин аварии, а также вонь и разлив фекалий по улице, районная администрация не реагирует. Однажды мне удалось дозвониться до главы района Юрия Сазонова и знаете, что я от него услышал? «Щи не один день варятся». Так то щи! А наша бабушка, как и другие жители улицы Крупской, попавшей в очаг этой коммунальной аварии, задыхаются от вони! У дома бабушки уже вспучились земля и тротуарная плитка, а в соседнем многоквартирном доме треснула кирпичная стена, — рассказывает Максим.Нам удалось получить оперативный комментарий по этому поводу от руководителя МУП «Чаплыгинский водоканал» Олега Веревкина.Он рассказал, что в этом году МУП собирался реализовать масштабный для Чаплыгина проект: поменять 612 метров 500-миллиметровой трубы старого бетонного самотечного канализационного коллектора. Однако весной у одного из канализационных колодцев на улице Крупской эта труба просто обрушилась сама по себе от ветхости. Поэтому нужно было переделывать инвестпроект, чтобы начать работы по перекладке коллектора с места аварии, а не от его начала. На это ушло время. И пока работы по замене коллектора не начались, сотрудники водоканала откачивают постоянно заполняющийся нечистотами канализационный колодец.Так когда же мучениям жителей улицы Крупской придет конец?— Постараемся выполнить необходимые работы как можно скорее. Но нам предварительно еще нужно закупить все необходимые материалы. А потом взять все и сделать, — сказал руководитель МУПа.