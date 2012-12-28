От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
Происшествия
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50 минут назад
Двое марроканцев работали без документов в Усманском районе
Всего в Усманском районе представители силовых ведомств проверили более 100 иностранцев на соблюдение миграционного законодательства.
На предприятии по изготовлению деревянных поддонов по информационным учётным базам правоохранители проверили 49 граждан республики Узбекистан.
На предприятии по сбору и обработке фруктов полицейские выявили двух граждан республики Марокко 2001 и 2003 годов рождения, у которых отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание в России. На этом предприятии силовики проверили более 50 иностранных граждан.
«Всего сотрудниками полиции составлено 39 административных протоколов о нарушении иностранцами режима пребывания и осуществления трудовой деятельности. Ответственность грозит и их работодателям», — сообщили в областном управлении МВД.
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