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Двое марроканцев работали без документов в Усманском районе
Происшествия
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Происшествия
264
50 минут назад

Двое марроканцев работали без документов в Усманском районе

Всего в Усманском районе представители силовых ведомств проверили более 100 иностранцев на соблюдение миграционного законодательства.

В Усманском районе сотрудники управлений по вопросам миграции и уголовного розыска МВД России, УФСБ России по Липецкой области при поддержке отряда ОМОН «Легион» Росгвардии проверяли законность пребывания и работы иностранцев.

На предприятии по изготовлению деревянных поддонов  по информационным учётным базам правоохранители проверили 49 граждан республики Узбекистан.

На предприятии по сбору и обработке фруктов полицейские выявили двух граждан республики Марокко 2001 и 2003 годов рождения, у которых отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание в России. На этом предприятии силовики проверили более 50 иностранных граждан.

«Всего сотрудниками полиции составлено 39 административных протоколов о нарушении иностранцами режима пребывания и осуществления трудовой деятельности. Ответственность грозит и их работодателям», — сообщили в областном управлении МВД. 

миграция
иностранцы
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