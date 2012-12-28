С марта в Липецкой области отловлено почти две тысяч собак, одна из них подвергнута эвтаназии
Общество
317
сегодня, 14:49
1
Жители Липецкой области сдали мелочи на 2,2 миллиона рублей
Липчане нашли в кошельках даже 3,5 тысячи копеек!
«У липчан скопились 174 тысяч штук десятирублевых монет, 75 тысяч монет номиналом один рубль и 59 тысяч двухрублевых. Меньше всего на обмен принесли монеты в одну копейку – 3,5 тысячи штук», — отметили в пресс-службе .
В Монетной неделе в Липецкой области приняли участие 10 банков и три сети супермаркетов. Туда можно было принести мелочь и без комиссии обменять ее на бумажные деньги. Кроме того, в кредитных организациях можно было зачислить сумму на свой счет.
Осенью 2024 года жители региона за Монетную неделю принесли в банки и магазины более 406 тысяч монет на общую сумму 1,8 миллиона рублей.
0
0
0
0
3
Комментарии (1)