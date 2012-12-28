Липчане сдали в банки монет на 1,8 миллиона рублей

Акция «Монетная неделя» помогает вернуть в денежный оборот мелочь и сократить затраты на чеканку.

За время проведения всероссийской акции «Монетная неделя», которая проходила с 7 по 20 октября, жители Липецкой области принесли в банки более 406 тысяч монет почти на 1 миллион 818 тысяч рублей.«Жители региона могли принести в офисы 10 банков-участников и сети супермаркетов скопившиеся дома монеты и обменять их на банкноты. Кроме того, зачислить деньги можно было на счет. У липчан скопились 130 тысяч десятирублевых монет, 90 тысяч монет номиналом один рубль и 72 тысячи двухрублевых. Меньше всего на обмен принесли монет в одну копейку — три тысячи», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.«Монетная неделя» помогает вернуть в денежный оборот мелочь, которая осела в копилках, и тем самым сократить затраты на чеканку монет. Весной в «Монетную неделю» было собрано около 390 тысяч монет на общую сумму почти полтора миллиона рублей.