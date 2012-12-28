Сегодня в Липецке: вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей, кто из коллег на работе самый вредный
Происшествия
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сегодня, 13:17
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В Ельце и Елецком районе объявлен красный уровень
Ельчан призывают по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Ельчан призывают по возможности оставаться дома, не подходить к окнам. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
Напомним, красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для Липецка и Липецкого округа сегодня действовал с 08:15 до 08:23. А отбой жёлтого уровня для липчан дали только около полудня.
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