Объявлен отбой желтого уровня

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Комментарии (4)
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Уже
сегодня, 13:16
Снова жёлтый объявили
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Савелий
сегодня, 13:08
Интернет включили?
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Логик
сегодня, 12:58
А объявляли то зачем? Смысл какой?
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Вот так
сегодня, 12:11
Желтый уровень, а связь глушат.
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Комментарии (4)