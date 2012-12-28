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В Липецке большой ствол дерева упал на парковку
Происшествия
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Происшествия
Жители Липецкой области вооружаются
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5129
вчера, 09:16
35

Липчане с улицы Парковой подсчитывают ущерб

Нам и без БПЛА не нужно забывать о круглосуточной воздушной опасности.

В распоряжении GOROD48 попало видео, снятое сегодня утром на улице Парковой в Липецке, где упавший ствол дерева повредил несколько деревьев.

Нескольких автовладельцам ремонт авто. Особенно пострадали три машины, но ветки и сучья разлетелись в разные стороны, зацепив и соседние машины.

В Липецке продолжают падать деревья и сыпаться на головы гражданам тяжёлые ветки. Только за вчерашний день известно о двух таких случаях: ещё один произошёл на улице Водопьянова, там пострадали, минимум, две машины.

А 5 мая четыре авто покорёжила ветка на улице Барашева. Власти утверждают, что следят за проблемой. А деревья всё падают и падают.
Падение дерева
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Комментарии (35)

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Сначала новые
Владелец
вчера, 19:20
ставит автомобиль на свой страх и риск где попало ,а не на узаконенную парковку , о какой компенсации ущерба может быть здесь речь ?
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умнику
вчера, 21:25
попробуй поискать типа:за что отвечает парковка.Если тебе это не по силам и интеллекту,сообщаю-парковка лишь предоставляет тебе место,а ответственность за колымагу несет никто.А вот твои любимые власти наверняка догадываются о существовании автомобилей,ну возят же их на каких-то Камри-так вот на 1/6 суши,да ладно-в городе с населением менее 500тыс-могли бы решить эту проблему.Напоминаю о существовании Сингапура,ну или Японии.
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Измученный триатлоном
вчера, 19:10
Неее, деньги на опиловку больших и старых тополей в бюджете не предусмотрены, все на триатлон и озеленение острова.
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Ваш тренер
вчера, 18:36
Ну теперь из за этих вёдер все деревья вырубят окончательно... Жаль город, очень жаль.
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Ничего
вчера, 18:32
Не обеднеют. Лучше будут контроль проводить за УК.
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Так
вчера, 17:57
Попала администрация на деньги. Теперь ей придётся платить ущерб автовладельцам.
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Причём
вчера, 18:24
Из наших налогов. Я не понимаю, чему тут так радуются?
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дед Макар
вчера, 17:50
Сначала автобомжи оплатят штраф за неправильную парковку, потом возместят ущерб за порчу газона и только потом отдавайте их разбитые корыта!!!!
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Безмасочник
вчера, 17:33
Зимой еще и сосульки как бомбы падают на головы.
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Толик
вчера, 17:29
Люди живы и хорошо. А железо подлежит ремонту.
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Здравые
вчера, 17:13
Автохам ,мысли говоришь ! Сегодня 80% загрязнения воздуха приносят автомобили ! И не случайно за последние десять лет произошел резкий рост онкологии !
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Пешеход
вчера, 16:31
У пешедятлов всегда виноваты управляшки, машины, деревья. ЧСВ пешедятлов зашкаливает
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