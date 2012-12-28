«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
Происшествия
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вчера, 09:16
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Липчане с улицы Парковой подсчитывают ущерб
Нам и без БПЛА не нужно забывать о круглосуточной воздушной опасности.
Нескольких автовладельцам ремонт авто. Особенно пострадали три машины, но ветки и сучья разлетелись в разные стороны, зацепив и соседние машины.
В Липецке продолжают падать деревья и сыпаться на головы гражданам тяжёлые ветки. Только за вчерашний день известно о двух таких случаях: ещё один произошёл на улице Водопьянова, там пострадали, минимум, две машины.
А 5 мая четыре авто покорёжила ветка на улице Барашева. Власти утверждают, что следят за проблемой. А деревья всё падают и падают.
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