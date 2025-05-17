Несколько машин пострадали от упавшего дерева в Липецке

Дерево рухнуло на улице Водопьянова.

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Несколько машин пострадало от упавшего дерева возле дома №9 по улице Водопьянова.Как минимум две машины, по словам жильцов, находится непосредственно под стволом и кроной дерева. Еще несколько машин находятся рядом с местом падения дерева, и они, возможно, также имеют повреждения от суков и ветвей.