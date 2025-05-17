«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
Происшествия
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17.05.2025 23:11
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Несколько машин пострадали от упавшего дерева в Липецке
Дерево рухнуло на улице Водопьянова.
Как минимум две машины, по словам жильцов, находится непосредственно под стволом и кроной дерева. Еще несколько машин находятся рядом с местом падения дерева, и они, возможно, также имеют повреждения от суков и ветвей.
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