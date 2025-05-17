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5643
17.05.2025 23:11
25

Несколько машин пострадали от упавшего дерева в Липецке

Дерево рухнуло на улице Водопьянова.

Несколько машин пострадало от упавшего дерева возле дома №9 по улице Водопьянова.

Как минимум две машины, по словам жильцов, находится непосредственно под стволом и кроной дерева. Еще несколько машин находятся рядом с местом падения дерева, и они, возможно, также имеют повреждения от суков и ветвей.
падение дерева
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Комментарии (25)

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Как гость
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Сначала новые
Гаврик
вчера, 18:45
Все занимаются платными парковками . А у дома должна быть : 1 разворотная площадка 2 стоянка для жильцов 3 стоянка для гостей . Но эта норма не для Липецка.
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Монк
вчера, 15:10
А это тех накрыло, кто по ночам мешает покою, и вприбавок выхлапными газами трявит. ЖИЗНЬ БУМЕРАНГ,
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Марфа
вчера, 14:38
Не только могут упасть,но и огромные афиши и что, а природа есть природа ,мы должны ей наслаждаться
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Ннннну
вчера, 14:19
Не нравятся, зеленые дворы? А , что нужно!
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Биологу
вчера, 14:07
Если, по вашей версии ,тополя очищают воздух, то их надо периодически заменять- лет через 10 высаживать новые, а те, которые очищали воздух до этого, убирать из-за их загрязненности, как фильтры отработанные.
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Ннннн-у
вчера, 12:55
Какие деревья очищают воздух?! Воздух очищают хорошо работающие очистные фильтры на предприятиях, а не деревья. Деревья в городах должны быть определенной высоты и опилены, а не падать на дороги и тротуары. Слава Богу никто из горожан не пострадал...
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Биолог
вчера, 13:55
Деревья то как раз и очищают, особенно тополя.
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Ннннн
вчера, 12:27
А мне нравятся зеленые дворы.Только деревья очищают воздух, в нашем экологически не благоприятном городе. И почему ради машин надо уничтожать все деревья и закатывать всё в асфальт? В этом году обещают летом 35-37 в тени и на улице ,деревья это будет единственное спасение.
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Потому
вчера, 12:52
Что бы в следующий раз деревья на мам с колясками не падали
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Общество
вчера, 12:02
И правильно нужно в гаражи или специализированые парковки ,а то бросят и довольн Чтобы не ходить далеко
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Упасть
вчера, 11:14
может и здоровое дерево ,все зависит от силы ветра !
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Справедливость
вчера, 10:09
Смирительные рубашки надо одеть на вас, кто ставит машины во дворе, а не оскорблять пенсионеров. Каждая вещь должна знать своё место . А бабушек, которых вы обзываете неадекватными, пусть вам бумерангом возвратится.
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Пиши-Читай
вчера, 10:20
Рубашки НАдевают
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