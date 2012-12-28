Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Версия трагедии в «Елецком»: ссора с ровесницей
Происшествия
На улице Циолковского авария: пассажирка мотоцикла погибла
Происшествия
Сегодня в Липецке: автобусы пойдут по новым маршрутам, врачей хотят заменить искусственным интеллектом
Общество
59-летнюю липчанку избили в кафе: женщина вступилась в драке за 35-летнего сына
Происшествия
Какая улица в Липецке самая красивая?
Говорит Липецк
«Лада Ларгус» разнесла забор
Происшествия
Насмерть сбивший пешехода у автовокзала водитель предстанет перед судом
Происшествия
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
В Липецке в лестничный пролет строящегося дома упал рабочий
Происшествия
Ковид и СВО стали индульгенцией для собственников липецких долгостроев
Общество
Читать все
На улице Циолковского авария: пассажирка мотоцикла погибла
Происшествия
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Браконьеры выловили острогой почти 30 голавлей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: версия трагедии в «Елецком», «черные банкиры» и самая красивая улица
Общество
Задержан 19-летний ельчанин, подозреваемый в поножовщине в баре
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
99% введенного в Липецкой области жилья — индивидуальное
Происшествия
В ногу разнорабочего впился деревянный брусок: он получит компенсацию в 300 000 рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: битва кулинарных шефов, как победить лудоманию
Общество
Читать все
Общество
2
2 минуты назад

Сегодня в Липецке: битва кулинарных шефов, как победить лудоманию

Липчан ждут второй день кинофестиваля, гастроли театра из Саратова и многое другое.

Майская прохлада

Днём в городе чуть потеплеет, но всего лишь до 14-16 градусов. Возможен кратковременный дождь.

DSC0237012.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
- ул. Депутатская, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80;
- ул. Киевская, 34, 36, 41;
- ул. Светлова, 29;
- ул. Шубина, 7, 7а, 9;
- пер. Вишневый, 1а.

DSC_257712.jpg

В частном секторе терпеть придётся жителям улиц Варшавской, Дачной, Олимпийской, Писарева, Постышева, Р.Зорге.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обойдутся без электричества жители села Ссёлки, а в Липецке в потемки погрузятся
- ул. Васильковая
- ул. Земляничная, 21, 29;
- ул. Надежды.

j1k1vbl64chyh09c5faxhpxdom7fwvy2.jpeg

Пробки

Заторы в городе начинаются с раннего утра, а потом не угадаешь – где и в каком месте можно угодить в ловушку на дороге. Выручат только «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые оперативно реагируют на дорожную обстановку на улицах.


Кулинарный чемпионат

Чемпионат Липецкой области по кулинарии (16+) пройдёт с 11:00 в техникуме сервиса и дизайна (ул. Студенческий городок, 2).

f72e184b86fb0fe00738a74256399bc9.jpg

Участники чемпионата будут соревноваться в тематике «Липецкий обед», с обязательным использованием таких продуктов, как куриная печень в закуске и утиная грудка. Кондитеры будут обязаны использовать горький шоколад (300 граммов) и свежемороженую вишню (200 граммов). Иначе получится неправдоподобно!

Казаки детям

Театр танца «Казаки России» вновь приглашает в своё новое здание (пл. П.Великого, 6, бывший ККЗ «Октябрь) в 19:00 на спектакль «Письма» (6+).

a4db9a5f2213e662bdb0c406f479f9cf.JPG

Первый детский спектакль театра, посвященный 80-летию Победы, основанный на трогательной переписке воинов с их семьями, позволит увидеть войну глазами детей. Постановка включает в себя танцевальные и вокальные номера, отражающие дух того военного времени.

Гастролёры из Саратова

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого принимает коллег из Саратова. В 19:00 саратовский академический театр им. И.А. Слонова представить спектакль «Королева» (12+).

023rnfitcjcazdz6zvxxfsvf5guaww7i.jpg

По пьесе Фридриха Шиллера «Мария Стюарт», написанной в 1801 году и вот уже два столетия идущей на сценах всего мира. Роковое столкновение двух королев — Марии и Елизаветы. Биография, превратившаяся в легенду.

Кинофестиваль

В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) второй день будет продолжаться кинофестиваль, который задуман, как наш ответ Каннскому. К слову, в Каннах, узнав о липецком кино-пиршестве, собирались даже отменить свой фестиваль за ненадобностью, но это не точно. Программа у нас не как во Франции, а строго по одному фильму в день. Сегодня смотреть будут «Что нам кажется». Индия, Франция, США, Италия, Бельгия, 2024. Мелодрама. Режиссёр Паял Кападиа (18+).

Соседки по квартире Прабха и Ану живут в Мумбаи, они образованны и финансово независимы. Однако в глазах общества они — всего лишь женщины. Прабху выдали замуж совсем юной, её муж давно уехал на заработки в Европу и не общается с ней. Она очень одинока, но формальное замужество не дает ей возможности наладить личную жизнь. Более молодая Ану пытается отказаться от выбранного родителями жениха, ведь у нее уже есть возлюбленный. Но он принадлежит другой касте, и его семья исповедует другую религию. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,5.

В ролях: Кани Кусрути, Дивья Прахба, Мадху Раджа.


День вазелина, день катастрофы при Цусиме

Желающие сегодня могут отпраздновать 70-летие Варшавского договора по обеспечению безопасности в Европе. Это был своеобразный ответ НАТО – оборонительный блок из государств преимущественного социалистического лагеря. Первый командующим Объединенный сил договора стал один из маршалов Победы Иван Конев, позже командовали только советские маршалы и генералы. В 1991 году блок распался.

Сегодня 120-летие Цусимской битвы – морского сражения в Японском море в ходе русско-японской войны 1904-05 гг. Мечта о «маленькой победоносной войне», с помощью которой собирались отвлечь внимание общества от внутригосударственных проблем, обернулась катастрофой. Чуть ли не год добирались десятки отечественных кораблей из Балтики до Азии, чтобы объединиться с Тихоокеанским флотом и утонуть в один день.

В ходе сражения у русских практически повсеместно вышло из строя радио, которое изобрёл отечественный учёный А.Попов, корабли лишились возможности координировать действия. У японцев, пользовавшихся европейскими разработками, таких проблем не было. Из 38 русских кораблей был уничтожен 21, сдались в плен или были захвачены 7.

Battle_of_Tsushima,_1905_by_Tōjō_Shōtarō.jpg

Картина "Битва при Цусиме, 1905 г.", художник Tōjō Shōtarō

Ещё сегодня День рождения вазелина. И Всемирный день фрилансера.

Как обуздать азарт законно

49% липчан поддерживают инициативу самозапрета на азартные игры, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.

Речь идёт о поступившей в Госдуму инициативе, согласно которой граждане смогут вносить себя в специальный реестр на срок от 3 месяцев до пожизненного. Автоматически в него попадут должники с просрочкой по кредитам, штрафам и иным платежам более 3 месяцев — до погашения задолженности.

6kwm0news1ea981fidvxzqz1yfejmcby.jpg

Любопытно, что чем ниже доход, тем выше уровень поддержки инициативы. Среди граждан с доходом до 50 тысяч рублей инициативу поддерживают 63%, среди зарабатывающих больше 100 тысяч – 52%. 9% не поддерживают инициативу, 18% горожан затруднились ее оценить: «Вместо этого надо ввести обязательную консультацию у психиатра»; «Лудомания — это болезнь, которая лечится у психолога». Лишь малая часть опрошенных предлагает руководствоваться принципами свободы: «Каждый сам себе хозяин»; «Право выбора должно оставаться за человеком».

Дорогие липчане! Говорят, что когда пришла среда, то неделя прошла. А мы не согласны! Ведь столько ещё произойдёт событий на неделе, столько раз нас повергнут в шок или заставят радоваться! И за всем этим нужно следить – удобнее всего на GOROD48. Мы работаем 24/7, наша специальность – новости. Почаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас снова и снова.
Сегодня в Липецке
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить