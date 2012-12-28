Сегодня в Липецке: битва кулинарных шефов, как победить лудоманию

Липчан ждут второй день кинофестиваля, гастроли театра из Саратова и многое другое.

Днём в городе чуть потеплеет, но всего лишь до 14-16 градусов. Возможен кратковременный дождь.











- пер. Вишневый, 1а.













Отключение света

- ул. Надежды.









Чемпионат Липецкой области по кулинарии (16+) пройдёт с 11:00 в техникуме сервиса и дизайна (ул. Студенческий городок, 2).









Театр танца «Казаки России» вновь приглашает в своё новое здание (пл. П.Великого, 6, бывший ККЗ «Октябрь) в 19:00 на спектакль «Письма» (6+).













Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого принимает коллег из Саратова. В 19:00 саратовский академический театр им. И.А. Слонова представить спектакль «Королева» (12+).















По пьесе Фридриха Шиллера «Мария Стюарт», написанной в 1801 году и вот уже два столетия идущей на сценах всего мира. Роковое столкновение двух королев — Марии и Елизаветы. Биография, превратившаяся в легенду.





Кинофестиваль

В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) второй день будет продолжаться кинофестиваль, который задуман, как наш ответ Каннскому. К слову, в Каннах, узнав о липецком кино-пиршестве, собирались даже отменить свой фестиваль за ненадобностью, но это не точно. Программа у нас не как во Франции, а строго по одному фильму в день. Сегодня смотреть будут «Что нам кажется». Индия, Франция, США, Италия, Бельгия, 2024. Мелодрама. Режиссёр Паял Кападиа (18+).





Соседки по квартире Прабха и Ану живут в Мумбаи, они образованны и финансово независимы. Однако в глазах общества они — всего лишь женщины. Прабху выдали замуж совсем юной, её муж давно уехал на заработки в Европу и не общается с ней. Она очень одинока, но формальное замужество не дает ей возможности наладить личную жизнь. Более молодая Ану пытается отказаться от выбранного родителями жениха, ведь у нее уже есть возлюбленный. Но он принадлежит другой касте, и его семья исповедует другую религию. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,5.







В ролях: Кани Кусрути, Дивья Прахба, Мадху Раджа.





Желающие сегодня могут отпраздновать 70-летие Варшавского договора по обеспечению безопасности в Европе. Это был своеобразный ответ НАТО – оборонительный блок из государств преимущественного социалистического лагеря. Первый командующим Объединенный сил договора стал один из маршалов Победы Иван Конев, позже командовали только советские маршалы и генералы. В 1991 году блок распался.





Сегодня 120-летие Цусимской битвы – морского сражения в Японском море в ходе русско-японской войны 1904-05 гг. Мечта о «маленькой победоносной войне», с помощью которой собирались отвлечь внимание общества от внутригосударственных проблем, обернулась катастрофой. Чуть ли не год добирались десятки отечественных кораблей из Балтики до Азии, чтобы объединиться с Тихоокеанским флотом и утонуть в один день.





В ходе сражения у русских практически повсеместно вышло из строя радио, которое изобрёл отечественный учёный А.Попов, корабли лишились возможности координировать действия. У японцев, пользовавшихся европейскими разработками, таких проблем не было. Из 38 русских кораблей был уничтожен 21, сдались в плен или были захвачены 7.











Картина "Битва при Цусиме, 1905 г.", художник Tōjō Shōtarō





49% липчан поддерживают инициативу самозапрета на азартные игры, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.







Речь идёт о поступившей в Госдуму инициативе, согласно которой граждане смогут вносить себя в специальный реестр на срок от 3 месяцев до пожизненного. Автоматически в него попадут должники с просрочкой по кредитам, штрафам и иным платежам более 3 месяцев — до погашения задолженности.















С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:- ул. Депутатская, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80;- ул. Киевская, 34, 36, 41;- ул. Светлова, 29;- ул. Шубина, 7, 7а, 9;В частном секторе терпеть придётся жителям улиц Варшавской, Дачной, Олимпийской, Писарева, Постышева, Р.Зорге.С 9:00 до 17:00 обойдутся без электричества жители села Ссёлки, а в Липецке в потемки погрузятся- ул. Васильковая- ул. Земляничная, 21, 29;Заторы в городе начинаются с раннего утра, а потом не угадаешь – где и в каком месте можно угодить в ловушку на дороге. Выручат только «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые оперативно реагируют на дорожную обстановку на улицах.Участники чемпионата будут соревноваться в тематике «Липецкий обед», с обязательным использованием таких продуктов, как куриная печень в закуске и утиная грудка. Кондитеры будут обязаны использовать горький шоколад (300 граммов) и свежемороженую вишню (200 граммов). Иначе получится неправдоподобно!Первый детский спектакль театра, посвященный 80-летию Победы, основанный на трогательной переписке воинов с их семьями, позволит увидеть войну глазами детей. Постановка включает в себя танцевальные и вокальные номера, отражающие дух того военного времени.Ещё сегодня День рождения вазелина. И Всемирный день фрилансера.Любопытно, что чем ниже доход, тем выше уровень поддержки инициативы. Среди граждан с доходом до 50 тысяч рублей инициативу поддерживают 63%, среди зарабатывающих больше 100 тысяч – 52%. 9% не поддерживают инициативу, 18% горожан затруднились ее оценить: «Вместо этого надо ввести обязательную консультацию у психиатра»; «Лудомания — это болезнь, которая лечится у психолога». Лишь малая часть опрошенных предлагает руководствоваться принципами свободы: «Каждый сам себе хозяин»; «Право выбора должно оставаться за человеком».