Сегодня в Липецке: автобусы пойдут по новым маршрутам, врачей хотят заменить искусственным интеллектом
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
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2 минуты назад
Сегодня в Липецке: битва кулинарных шефов, как победить лудоманию
Липчан ждут второй день кинофестиваля, гастроли театра из Саратова и многое другое.
Днём в городе чуть потеплеет, но всего лишь до 14-16 градусов. Возможен кратковременный дождь.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
- ул. Депутатская, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80;
- ул. Киевская, 34, 36, 41;
- ул. Светлова, 29;
- ул. Шубина, 7, 7а, 9;
- пер. Вишневый, 1а.
В частном секторе терпеть придётся жителям улиц Варшавской, Дачной, Олимпийской, Писарева, Постышева, Р.Зорге.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обойдутся без электричества жители села Ссёлки, а в Липецке в потемки погрузятся
- ул. Васильковая
- ул. Земляничная, 21, 29;
- ул. Надежды.
Пробки
Заторы в городе начинаются с раннего утра, а потом не угадаешь – где и в каком месте можно угодить в ловушку на дороге. Выручат только «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые оперативно реагируют на дорожную обстановку на улицах.
Кулинарный чемпионат
Чемпионат Липецкой области по кулинарии (16+) пройдёт с 11:00 в техникуме сервиса и дизайна (ул. Студенческий городок, 2).
Участники чемпионата будут соревноваться в тематике «Липецкий обед», с обязательным использованием таких продуктов, как куриная печень в закуске и утиная грудка. Кондитеры будут обязаны использовать горький шоколад (300 граммов) и свежемороженую вишню (200 граммов). Иначе получится неправдоподобно!
Казаки детям
Театр танца «Казаки России» вновь приглашает в своё новое здание (пл. П.Великого, 6, бывший ККЗ «Октябрь) в 19:00 на спектакль «Письма» (6+).
Гастролёры из Саратова
Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого принимает коллег из Саратова. В 19:00 саратовский академический театр им. И.А. Слонова представить спектакль «Королева» (12+).
По пьесе Фридриха Шиллера «Мария Стюарт», написанной в 1801 году и вот уже два столетия идущей на сценах всего мира. Роковое столкновение двух королев — Марии и Елизаветы. Биография, превратившаяся в легенду.
Кинофестиваль
В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) второй день будет продолжаться кинофестиваль, который задуман, как наш ответ Каннскому. К слову, в Каннах, узнав о липецком кино-пиршестве, собирались даже отменить свой фестиваль за ненадобностью, но это не точно. Программа у нас не как во Франции, а строго по одному фильму в день. Сегодня смотреть будут «Что нам кажется». Индия, Франция, США, Италия, Бельгия, 2024. Мелодрама. Режиссёр Паял Кападиа (18+).
Соседки по квартире Прабха и Ану живут в Мумбаи, они образованны и финансово независимы. Однако в глазах общества они — всего лишь женщины. Прабху выдали замуж совсем юной, её муж давно уехал на заработки в Европу и не общается с ней. Она очень одинока, но формальное замужество не дает ей возможности наладить личную жизнь. Более молодая Ану пытается отказаться от выбранного родителями жениха, ведь у нее уже есть возлюбленный. Но он принадлежит другой касте, и его семья исповедует другую религию. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,5.
В ролях: Кани Кусрути, Дивья Прахба, Мадху Раджа.
День вазелина, день катастрофы при Цусиме
Желающие сегодня могут отпраздновать 70-летие Варшавского договора по обеспечению безопасности в Европе. Это был своеобразный ответ НАТО – оборонительный блок из государств преимущественного социалистического лагеря. Первый командующим Объединенный сил договора стал один из маршалов Победы Иван Конев, позже командовали только советские маршалы и генералы. В 1991 году блок распался.
Сегодня 120-летие Цусимской битвы – морского сражения в Японском море в ходе русско-японской войны 1904-05 гг. Мечта о «маленькой победоносной войне», с помощью которой собирались отвлечь внимание общества от внутригосударственных проблем, обернулась катастрофой. Чуть ли не год добирались десятки отечественных кораблей из Балтики до Азии, чтобы объединиться с Тихоокеанским флотом и утонуть в один день.
В ходе сражения у русских практически повсеместно вышло из строя радио, которое изобрёл отечественный учёный А.Попов, корабли лишились возможности координировать действия. У японцев, пользовавшихся европейскими разработками, таких проблем не было. Из 38 русских кораблей был уничтожен 21, сдались в плен или были захвачены 7.
Картина "Битва при Цусиме, 1905 г.", художник Tōjō Shōtarō
Как обуздать азарт законно
49% липчан поддерживают инициативу самозапрета на азартные игры, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.
Речь идёт о поступившей в Госдуму инициативе, согласно которой граждане смогут вносить себя в специальный реестр на срок от 3 месяцев до пожизненного. Автоматически в него попадут должники с просрочкой по кредитам, штрафам и иным платежам более 3 месяцев — до погашения задолженности.
Дорогие липчане! Говорят, что когда пришла среда, то неделя прошла. А мы не согласны! Ведь столько ещё произойдёт событий на неделе, столько раз нас повергнут в шок или заставят радоваться! И за всем этим нужно следить – удобнее всего на GOROD48. Мы работаем 24/7, наша специальность – новости. Почаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас снова и снова.
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