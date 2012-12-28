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58 минут назад
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10-летняя девочка пострадала из-за неисправного крепления качелей

Такова предварительная версия несчастного случая не детской площадке.

Грязинское МСО СУ СК России по Липецкой области начало доследственную проверку по факту получения телесных повреждений ребенком на детской площадке в Добровском районе.

GOROD48 рассказывал, что вечером 5 мая на детской площадке в селе Замартынье Добровского района 10-летняя девочка получила перелом бедра — оборвались качели, на которых находился ребенок.

«По предварительным данным, причиной произошедшего послужило неисправное металлическое крепление качелей. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия с целью установления обстоятельств произошедшего, а также должностных лиц, ответственных за безопасность юных липчан на площадках, оборудованных детскими игровыми комплексами. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе регионального СК.

Фото: Telegram-канал Прокуратура Липецкой области
травма
детская пдощадка
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Комментарии (1)

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JUVENTUS
54 минуты назад
кто не страдал, тот не видел детство.
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