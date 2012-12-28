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Происшествия
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58 минут назад
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10-летняя девочка пострадала из-за неисправного крепления качелей
Такова предварительная версия несчастного случая не детской площадке.
GOROD48 рассказывал, что вечером 5 мая на детской площадке в селе Замартынье Добровского района 10-летняя девочка получила перелом бедра — оборвались качели, на которых находился ребенок.
«По предварительным данным, причиной произошедшего послужило неисправное металлическое крепление качелей. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия с целью установления обстоятельств произошедшего, а также должностных лиц, ответственных за безопасность юных липчан на площадках, оборудованных детскими игровыми комплексами. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе регионального СК.
Фото: Telegram-канал Прокуратура Липецкой области
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