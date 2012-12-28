Происшествия
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сегодня, 09:46
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Девочка сломала бедро на детской площадке
Ребенок госпитализирован. Прокуратура проверит состояние площадки.
— Представитель прокуратуры Добровского района сегодня выйдет на место и оценит состояние детской площадки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
По предварительным данным причиной произошедшего стала поломка металлического крепления качелей.
Фото: Telegram-канал Прокуратура Липецкой области
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