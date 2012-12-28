Девочка сломала бедро на детской площадке

Ребенок госпитализирован. Прокуратура проверит состояние площадки.

Вечером 5 мая в селе Замартынье Добровского района 10-летняя девочка каталась на качелях на детской площадке и сломала бедро. Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу.— Представитель прокуратуры Добровского района сегодня выйдет на место и оценит состояние детской площадки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.По предварительным данным причиной произошедшего стала поломка металлического крепления качелей.