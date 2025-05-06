Какие улицы перекроют в Липецке 9 мая, и как будет двигаться транспорт

Мэрия Липецка опубликовала схемы перекрытий и движения общественного транспорта в День Победы.



9 мая на время шествия «Бессмертного полка» и праздничного концерта в Липецке будут перекрыты для движения следующие улицы:С 06:00 до окончания шествия:– площади Победы и Революции;– проспект Победы (от ул. Юных Натуралистов до пл. Победы);– улицы Советская, Карла Маркса и Литаврина;– улица Первомайская (от улицы Фрунзе до улицы Карла Маркса);– улица Неделина (от улицы Папина до площади Победы);– улица Терешковой (от улицы 8-го Марта до площади Победы).С 15:00 до 22:00:– площадь Ленина-Соборная и подъезды к ней со стороны улиц Интернациональной и Зегеля.Ограничение движения не будет распространяться на транспортные средства экстренных оперативных служб.На время этих перекрытий в городе изменится схема движения общественного транспорта:А с этих остановок можно попасть на площадь Победы для участия в шествии «Бессмертного полка».