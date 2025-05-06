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сегодня, 14:26
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Какие улицы перекроют в Липецке 9 мая, и как будет двигаться транспорт

Мэрия Липецка опубликовала схемы перекрытий и движения общественного транспорта в День Победы.

9 мая на время шествия «Бессмертного полка» и праздничного концерта в Липецке будут перекрыты для движения следующие улицы:

С 06:00 до окончания шествия:

– площади Победы и Революции;

– проспект Победы (от ул. Юных Натуралистов до пл. Победы);

– улицы Советская, Карла Маркса и Литаврина;

– улица Первомайская (от улицы Фрунзе до улицы Карла Маркса);

– улица Неделина (от улицы Папина до площади Победы);

– улица Терешковой (от улицы 8-го Марта до площади Победы).

photo_2025-05-06_12-18-10.jpg

С 15:00 до 22:00:

– площадь Ленина-Соборная и подъезды к ней со стороны улиц Интернациональной и Зегеля.

photo_2025-05-06_12-18-10 (2).jpg

Ограничение движения не будет распространяться на транспортные средства экстренных оперативных служб.

На время этих перекрытий в городе изменится схема движения общественного транспорта:

1/10

А с этих остановок можно попасть на площадь Победы для участия в шествии «Бессмертного полка».

photo_2025-05-06_12-21-57.jpg
дорожное движение
общественный транспорт
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Комментарии (4)

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Сначала новые
ВБД
7 минут назад
Я отменяю свою поездку,слишком далеко идти инвалиду до места проведения парада.Но мне кажется все отменять.
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Лидия
30 минут назад
И на чём ехать?
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Винтик
34 минуты назад
Просто нет приличных слов...А как добираться на смену утром работникам НЛМК если весь центр перекрыли аж с 6 утра?
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уЧастник
52 минуты назад
Пожалуй тоже перекрою свою улочку и отпраздную!
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