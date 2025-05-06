Свара у дверей автобуса на автостанции в Грязях произошла из-за поданного вне расписания частного транспорта
Общество
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сегодня, 14:26
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Какие улицы перекроют в Липецке 9 мая, и как будет двигаться транспорт
Мэрия Липецка опубликовала схемы перекрытий и движения общественного транспорта в День Победы.
С 06:00 до окончания шествия:
– площади Победы и Революции;
– проспект Победы (от ул. Юных Натуралистов до пл. Победы);
– улицы Советская, Карла Маркса и Литаврина;
– улица Первомайская (от улицы Фрунзе до улицы Карла Маркса);
– улица Неделина (от улицы Папина до площади Победы);
– улица Терешковой (от улицы 8-го Марта до площади Победы).
С 15:00 до 22:00:
– площадь Ленина-Соборная и подъезды к ней со стороны улиц Интернациональной и Зегеля.
Ограничение движения не будет распространяться на транспортные средства экстренных оперативных служб.
На время этих перекрытий в городе изменится схема движения общественного транспорта:
А с этих остановок можно попасть на площадь Победы для участия в шествии «Бессмертного полка».
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